ಸೆಮಿಸ್‌ ಜಯದ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಗನ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಓಪನರ್‌.. ಶತಕದ ಮೇಲೆ ಶತಕ, ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್!‌

ಓಪನರ್ ಅಮನ್ ಮೊಖಡೆ ಅವರ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸೆಂಚುರಿಯಿಂದ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ವಿದರ್ಭ ಟೀಮ್ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿದರ್ಭ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದ ಅಮನ್ ಅವರು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಗ ದಾಖಲೆಗೂ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಮನ್ ಮೊಖಡೆ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ 1000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 16 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಮನ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಗ್ರೇಮ್ ಪೊಲಾಕ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಅಮನ್ ಸರಿಸಮನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಕನ್ನಡಿಗ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ ಅಭಿನವ್ ಮುಕುಂದ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ ಅಭಿನವ್ ಮುಕುಂದ್ ಇಬ್ಬರು ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು 17 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಅಮನ್ ಕೇವಲ 16 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
2025-26ರ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ 24 ವರ್ಷದ ಅಮನ್ ಮೊಖಡೆ, ಕೇವಲ 7 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 96.16 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 577 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸೆಂಚುರಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿದೆ. ಸದ್ಯ ವಿದರ್ಭ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತದ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅಮನ್ ಮೊಖಡೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ಅಮನ್, 9 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 97.62 ಎವೆರೇಜ್ನಲ್ಲಿ 5 ಶತಕ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಹಾಫ್ಸೆಂಚುರಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 781 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಐದು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿದೆ.
