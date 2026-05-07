Amanpreet singh passed away: ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಆಡಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಅಮನ್ಪ್ರೀತ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Amanpreet singh passes away: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಆಡಿದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಅಮನ್ಪ್ರೀತ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಘಾತಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರನ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಟಗಾರರು ಸಹ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ನಡೆದಿದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಂತಕಥೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಗಿಲ್ ಕೇವಲ 36 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಅಂಡರ್ -19 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಆಡಿದ್ದ ಈ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬೌಲರ್ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣವು ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆಘಾತಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಅಂಡರ್ -19 ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಗಿಲ್ ಬುಧವಾರ ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 36 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಗಿಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಹಠಾತ್ ಮರಣವನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಮನ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಗಿಲ್ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಂತಹ ದಂತಕಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಭಾರತೀಯ ಅಂಡರ್ -19 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಿದ್ದರು.2007 ರಲ್ಲಿ, ಅಮನ್ ಪ್ರೀತ್ ಐದು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಯುವ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ದಂತಕಥೆಯ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ತಿಸಾರ ಪೆರೆರಾ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, 2008 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ನ ಮೊದಲ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್ (ಈಗ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್) ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಪರ ಆರು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು ಮತ್ತು 11 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರವೂ, ಕ್ರೀಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಪಂಜಾಬ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಹಿರಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಯುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
ಪಂಜಾಬ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಮಾಜಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಅಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಅವರ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು." ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರನ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಸಂತಾಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
