Success Story: UPSC ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ! 24 ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಈತ ಈಗ ಭಾರತದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ IRS ಆಫೀಸರ್

Amay Khurasiya UPSC: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಮಯ್ ಖುರಾಸಿಯಾ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಎಡಗೈ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿರುವ ಅವರು, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ, ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮತ್ತು ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ರಂತಹ ದಂತಕಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಡಿದ್ದರು.
ಖುರಾಸಿಯಾ 1999 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಪರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 1999 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಅವರು, 2007 ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ಮೊದಲು 12 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು. ಅವರ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರು ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 7,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು, ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
UPSC ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಮಯ್ ಖುರಾಸಿಯಾ, ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
1972 ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಖುರಾಸಿಯಾ 17 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ, ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್, ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್, ಅಜಯ್ ಜಡೇಜಾ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅವರಂತಹ ದಂತಕಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಡುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.
ಅಮಯ್ ಖುರಾಸಿಯಾ 1999 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಪರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತ್ವರಿತ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿರ್ಭೀತ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ, ಖುರಾಸಿಯಾ ಅವರನ್ನು 1999 ರ ಐಸಿಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು, ಆ ಯುಗದ ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅವರು 1999 ಮತ್ತು 2001 ರ ನಡುವೆ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ 12 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 149 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಿತು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಖುರಾಸಿಯಾ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 119 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 21 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 31 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 7,304 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಂತರ, ಅವರು ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಉತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಖುರಾಸಿಯಾ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಮತ್ತು ಆವೇಶ್ ಖಾನ್ರಂತಹ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2024 ರಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು ಕೇರಳದ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ರಣಜಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಾಧನೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು.