American YouTuber challenges virat kohli: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಒಬ್ಬರು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮರ್ 'ಐಶೋಸ್ಪೀಡ್' ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ತನ್ನದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಆಂಟಿಗುವಾಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ ವಿವಿಯನ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಅಲ್ಜಾರಿ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ವೇಗದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡೆಗಳು ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಸುಮಾರು 55 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮರ್, ಆಂಟಿಗುವಾ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬುಡಾ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಅಲ್ಜಾರಿ ಜೋಸೆಫ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಸ್ಪೀಡ್ ನಾನ್-ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸಿ, ನಂತರ ಸ್ವತಃ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಗೆ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ನಗುವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿಪರ ಬೌಲರ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೂಗಿದರು ಮತ್ತು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಬೌಲಿಂಗ್ ನಂತರ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಈಗ ಕ್ರೀಡಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನಗುವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದವು. "ನಾನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಿರಬಹುದು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ.. ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಐಸಿಸಿ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಂಬೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಕೂಗಿದರು. "ವಿರಾಟ್.. ಸಹೋದರ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಗೆ ಬೀರಿದರು.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವು ಆಟದೊಂದಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪ್ರವಾಸದ ಮೊದಲು, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಡ್ಯಾರೆನ್ ಸ್ಯಾಮಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಚೆಂಡನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೊಡೆದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಔಟಾದರು. ಆಗಲೂ ಅವರು "ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಸ್ಪೀಡ್ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಂತೆ ಅವರು ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೊಹ್ಲಿ ಔಟ್ ಆದಾಗ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡು ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸಿದಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.