  ಏಕಾಏಕಿ ಶುಭ್ಮನ್‌ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ `ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಎಂದ ಅನಾಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ! ಗಿಲ್‌ ರಿಪ್ಲೈ ಹೇಗಿತ್ತು ನೋಡಿ...

ಏಕಾಏಕಿ ಶುಭ್ಮನ್‌ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ `ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್' ಎಂದ ಅನಾಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ! ಗಿಲ್‌ ರಿಪ್ಲೈ ಹೇಗಿತ್ತು ನೋಡಿ...

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅಡಿಲೇಡ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 23, 2025, 07:23 PM IST
    • ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ
    • ಅಡಿಲೇಡ್ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಘಟನೆ
    • ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್

ಏಕಾಏಕಿ ಶುಭ್ಮನ್‌ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ `ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್' ಎಂದ ಅನಾಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ! ಗಿಲ್‌ ರಿಪ್ಲೈ ಹೇಗಿತ್ತು ನೋಡಿ...

Fan shouts Pro Pakistan Slogan at Shubman Gill: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಡಿಲೇಡ್ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ "ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್" ಎಂದು ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್ ನಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವೈರಲ್ ಕ್ಲಿಪ್‌ನ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅಡಿಲೇಡ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾ ಅಡಿಲೇಡ್‌ನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್‌ಗಾಗಿ ಅವರ ಕೈ ಚಾಚಿದರು. ಗೌರವದಿಂದ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಕುಲುಕಿದರು. ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಠಾತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿತು.

ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈಕುಲುಕಿದ ನಂತರ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ನಿಜ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು, "ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಿಂದಾಬಾದ್" ಎಂದು ಕೂಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಶುಭ್‌ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಪರ್ತ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ 10 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ದಾಖಲೆಗಳು: 
ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ, ಶುಭ್‌ಮನ್ ಗಿಲ್ ಇದುವರೆಗೆ 57 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ 57 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 57.02 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 2794 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 8 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 15 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ 208 ರನ್‌ಗಳು. ಶುಭ್‌ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 19 ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ಶತಕಗಳು, ಏಕದಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 8 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 1 ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

