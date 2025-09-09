ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 500 ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಬಹುತೇಕ ಅಸಾಧ್ಯ, ಆದರೆ ಅದು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದಿದ್ದು, 549 ರನ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಟಲಾಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 43 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 38 ಸ್ಕೈಸ್ಕ್ರಾಪರ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು.
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 549 ರನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದು ಸಹ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇದನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಅಸಾಧ್ಯ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವೇ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ... ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯ ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ ಶುರು; ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ದೂರ, ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುವುದು
2024 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 549 ರನ್ಗಳ ಅಸಾಧ್ಯ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ 43 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 38 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸಿಡಿದವು. ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ಏಪ್ರಿಲ್ 15, 2024 ರಂದು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 287 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 41 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 102 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ 248.78 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 9 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 8 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು.
ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಜೊತೆಗೆ, ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ 31 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 67 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ 216.12 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 7 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಕೇವಲ 10 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 37 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 19 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 22 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸಿಡಿದವು. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಮುಂದೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೌಲರ್ಗಳು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮತ್ತೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭ:
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು 287 ರನ್ಗಳ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 287 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಗೆಲುವು 100 ಪ್ರತಿಶತ ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು.
ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ:
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನೀಡಿದ 287 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗೆಲ್ಲುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆ ತಂಡವು 25 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. 287 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 262 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು, ಆದರೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 24 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 16 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸಿಡಿದವು. ಈ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 549 ರನ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ಗಳ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 43 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 38 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸಿಡಿದವು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 700 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತ್ರಿಏಕಾದಶ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಂಡ ಪ್ರಭಾವ... ಮುಂದಿನ 4 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗ್ತ
ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರ ಕೇವಲ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 83 ರನ್ಗಳ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. 237.14 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್, ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 7 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಫಾಫ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 62 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಫಾಫ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್ 221.42 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದವು.