/ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ RCB ಕ್ವೀನ್‌ ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ!.. ಏನಿದು ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರ?

Ananya birla: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖವಾಗಿರುವ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ Ananya Birla ಅವರು ತಮ್ಮ Svatantra Microfin ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹3,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಪಿಒ (IPO) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಭಾರತೀಯ ಸೆಬಿ (SEBI)ಗೆ ಕರಡು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ನೇತೃತ್ವದ Svatantra Microfin Private Limited ಕಂಪನಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.ಈ ಐಪಿಒ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು ₹3,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹೊಸ ಷೇರುಗಳ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ಆಫರ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ (OFS) ಹಂತವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಬಿ (SEBI) ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕರಡು ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅರ್ಧಪೂರ್ಣ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ, ಗ್ರಾಮೀಣ, ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.
RCB ಒಡತಿ
ಅನನ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಜುಲೈ7 1994ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು, ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದೆ. ಅವರು ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಲಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನನ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB)ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಸಹ-ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಪಾಲುದಾರರು. ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ನೇತೃತ್ವದ ಒಕ್ಕೂಟವು ಸುಮಾರು $1.78 ಬಿಲಿಯನ್ (₹16,700 ಕೋಟಿ)ಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿಯಾದರು.
ಅನನ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ನೇತೃತ್ವದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೈಕ್ರೋಫಿನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಬಂಡವಾಳ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಡುಗೆ (ಐಪಿಒ) ಮೂಲಕ 3,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸೆಬಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಗುರುವಾರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಕರಡು ರೆಡ್ ಹೆರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ (DRHP) ಪ್ರಕಾರ, IPO 1,500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಹೊಸ ಷೇರುಗಳ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಮೊತ್ತದ ಆಫರ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ (OFS) ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಯೋಲಿಸಿನಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ OFS ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಹೊಸ ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಟೈಯರ್-I ಬಂಡವಾಳ ಮೂಲವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಂಡವಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸಾಲವೂ ಸೇರಿದೆ. ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ಸೇರ್ಪಡೆ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿ (NBFC-MFI) ಆದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೈಕ್ರೋಫಿನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕಿ.
2011ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ NBFC-MFI ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೈಕ್ರೋಫಿನ್ ತನ್ನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಇದರ ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ (AUM) ಮಾರ್ಚ್ 31, 2024 ರ ವೇಳೆಗೆ ರೂ. 14,438 ಕೋಟಿಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ರೂ. 21,093 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಶೇ. 21 ರಷ್ಟು ಸಂಯುಕ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸ್ AUM ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾಲು ಶೇ. 3.26 ರಿಂದ ಶೇ. 6.37 ಕ್ಕೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ AUM-MFI ಯಿಂದ ಅತಿದೊಡ್ಡ NBFC-MFI ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಲ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯು ಅದರ AUM-MFI ನ ಶೇಕಡಾ 2.74 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವು ಶೇಕಡಾ 23.02 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಒತ್ತಡದ ಸಾಲಗಳ ಅಳತೆಯಾದ ಒಟ್ಟು ಹಂತ-3 ಅನುಪಾತವು 2025 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇ. 2.24 ರಿಂದ 2026 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇ. 1.19 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಇದರ ಆಸ್ತಿ ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ.ಮಾರ್ಚ್ 21, 2026 ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಚೈತನ್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಫಿನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ವಿಲೀನದ ನಂತರ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೈಕ್ರೋಫಿನ್ ತನ್ನ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿತು. ವಿಲೀನವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು.
ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಕಂಪನಿಯು 20 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 394 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 2,123 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 15,575 ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 24,594 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಕಿರುಬಂಡವಾಳ ವ್ಯವಹಾರವು 42.66 ಲಕ್ಷ ಸಕ್ರಿಯ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅವೆಂಡಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಐಐಎಫ್ಎಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್, ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಬಿಐ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಈ ಇಶ್ಯೂಗೆ ಬುಕ್-ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೀಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳಾಗಿವೆ.