ಲಿಂಗ ಬದಲಾವಣೆ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ! ಹುಡುಗನಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ

Anaya Bangar viral : ಅನಯಾ ಬಂಗಾರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮರಳುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ "ಸಿದ್ಧರಾಗಿ, ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮರಳಲಿದ್ದೇನೆ" ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಹ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಯಾ ಬಂಗಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮರಳಿದರೆ, ಹುಡುಗನಿಂದ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದ ನಂತರ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಆರ್ಯನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅನಯಾ ಆಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅನಯಾ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಅನಯಾ ಬೆವರು ಸುರಿಸುತ್ತಿರುವುದುನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ ಅನಯಾ ಬಂಗಾರ್ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಂಜಯ್ ಬಂಗಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ. ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ, ಆರ್ಯನ್ ಬಂಗಾರ್ ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. ತಮ್ಮ ಲಿಂಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಹೆಸರನ್ನು ಅನಯಾ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ, ಅನಯಾ ಸ್ತನಗಳ ವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಕ್ಷೌರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೂ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.