ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್)ನ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್)ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡ ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ರನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಸೆಲ್ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಆಟಗಾರ ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ ಅವರು ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದರೆ ಕೆಕೆಆರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡುವೆ ಎನ್ನುವುದು ರಸೆಲ್ ಅವರು ಈ ಮೊದಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಯಾವಾಗ ಕೆಕೆಆರ್ ಟೀಮ್ನಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತೋ ಆವಾಗ ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಬೇರೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಇಷ್ಟ ಪಡದ ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ರಸೆಲ್ ಪಾತ್ರ ಇನ್ನು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ
ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಕೆಆರ್ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೌದು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಎನ್ನುವಂತೆ ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ ಅವರು ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ಪವರ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ನ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ರಸೆಲ್, ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೆಲುವಿನಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡ 2014, 2024ರಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿಡಿಯುವ ತಂಡದಲ್ಲಿ ರಸೆಲ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 2025ರಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2012ರಲ್ಲಿ ಮೇ 10 ರಂದು ಆಗಿನ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ಡೆವಿಲ್ಸ್ (ಈಗಿನ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್) ತಂಡದ ಮೂಲಕ ರಸೆಲ್ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಡೆಬ್ಯು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಬೇಗನೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದರು. ಎರಡೇ ವರ್ಷ ಡೆಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರು ಮುಂದೆ 2014ರಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ವರ್ಷವೇ ಕೆಕೆಆರ್ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿತ್ತು.