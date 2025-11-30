English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • IPL ಬಿಗ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌.. KKR ಕೈಬಿಟ್ಟ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ರಸೆಲ್‌ ಗುಡ್‌ ಬೈ.!

IPL ಬಿಗ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌.. KKR ಕೈಬಿಟ್ಟ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ರಸೆಲ್‌ ಗುಡ್‌ ಬೈ.!

ಐಪಿಎಲ್‌ 2026 ರ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಕೆಕೆಆರ್‌ ತಂಡ ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್‌ರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಸೆಲ್‌ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Nov 30, 2025, 02:09 PM IST
  • 2026ರ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ
  • ರಸೆಲ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡು ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಕೆಕೆಆರ್‌
  • ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಬೇರೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಇಷ್ಟ ಪಡದ ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್‌

Trending Photos

ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾವಿರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗುವುದೇಕೆ? ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪುಗಳೇ ಕಾರಣ
camera icon7
ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾವಿರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗುವುದೇಕೆ? ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪುಗಳೇ ಕಾರಣ
ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ! ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌...
camera icon10
Gajakesari Yoga
ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ! ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌...
ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಅಧಿಪತ್ಯ ಶುರು! 50 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ.. RBI, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿಲುವೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ
camera icon7
Gold
ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಅಧಿಪತ್ಯ ಶುರು! 50 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ.. RBI, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿಲುವೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ
ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಲೇ ಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ! ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು
camera icon6
blood sugar
ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಲೇ ಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ! ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು
IPL ಬಿಗ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌.. KKR ಕೈಬಿಟ್ಟ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ರಸೆಲ್‌ ಗುಡ್‌ ಬೈ.!
File Photo

ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್‌ ರೈಡರ್ಸ್‌ (ಕೆಕೆಆರ್)ನ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌‌ ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್‌ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (ಐಪಿಎಲ್‌)ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ 2026ರ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಕೆಕೆಆರ್‌ ತಂಡ ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್‌ರನ್ನು ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಸೆಲ್‌ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ಆಟಗಾರ ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್‌ ಅವರು ಕೆಕೆಆರ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದರೆ ಕೆಕೆಆರ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡುವೆ ಎನ್ನುವುದು ರಸೆಲ್‌ ಅವರು ಈ ಮೊದಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಯಾವಾಗ ಕೆಕೆಆರ್‌ ಟೀಮ್‌ನಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತೋ ಆವಾಗ ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಬೇರೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಇಷ್ಟ ಪಡದ ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್‌ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರಸೆಲ್‌ ಪಾತ್ರ ಇನ್ನು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ

ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್‌ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್‌ ರೈಡರ್ಸ್‌ ಜೊತೆ ಇನ್ನು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಕೆಆರ್‌ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೌದು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಎನ್ನುವಂತೆ ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್‌ ಅವರು ಕೆಕೆಆರ್‌ ತಂಡದ ಪವರ್‌ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ನೇಮಕವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್‌ನ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ರಸೆಲ್‌, ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೆಲುವಿನಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಡೇಟಿಂಗ್‌.. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್!‌

ಕೆಕೆಆರ್‌ ತಂಡ 2014,  2024ರಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿಡಿಯುವ ತಂಡದಲ್ಲಿ ರಸೆಲ್‌ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 2025ರಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫಸ್ಟ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲೇ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಟಾಸ್‌.. KL ರಾಹುಲ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌- 11 ಹೇಗಿದೆ?

2012ರಲ್ಲಿ ಮೇ 10 ರಂದು ಆಗಿನ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್‌ಡೆವಿಲ್ಸ್‌ (ಈಗಿನ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌) ತಂಡದ ಮೂಲಕ ರಸೆಲ್‌ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಡೆಬ್ಯು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲೇ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಬೇಗನೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದರು. ಎರಡೇ ವರ್ಷ ಡೆಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರು ಮುಂದೆ 2014ರಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ವರ್ಷವೇ ಕೆಕೆಆರ್‌ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿತ್ತು.   

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Andre RussellIPL 2026KKRAndre Russell RetirementAndre Russell IPL retirement

Trending News