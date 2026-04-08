Anil Kumble praises Suryavanshi: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL)ನ 13ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ 27 ರನ್ಗಳಿಂದ ಅಮೋಘವಾಗ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದೆ. ಜಸ್ಪ್ರಿತ್ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಸರಿಯಾದ ಉದ್ದೇಶ, ಕೆಲವು ಕೊರತೆಗಳಿಂದ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಆಟಗಾರ, ಕನ್ನಡಿಗ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್ಸ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರ 77 ರನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ 14 ಬಾಲ್ಗೆ 39 ರನ್ಗಳು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಸೋಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾದವು. ಮಳೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಬರ್ಸಾಪುರದ ಗುವಾಹಟಿ ನಗರದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ತಲಾ 11 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆರ್ಆರ್ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 151 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿತ್ತು.
ಈ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ರನ್ಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ರಾಯನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರು 8 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದ ಒಳಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಂದ ಕೊಂಚ ರನ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಕೊನೆಗೆ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ 123 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿ, 27 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಪೇಸ್ ಬೌಲರ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಬಲಿಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಎದುರಿಸಿದ ರೀತಿ, ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬುಮ್ರಾಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಕುಂಬ್ಳೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಹಲವು ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ರಾಜಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿನೇ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರೇ ಸ್ವತಹ ಮೂರನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಸೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ನಂತರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡೆದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ವೈಭವ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ರೀತಿ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್-ರೇಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಸ್ಥಿರತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ 300ರ ಸಮೀಪದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಜಾಣತನದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತೋರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
