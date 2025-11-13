ಸ್ಟಾರ್‌ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್‌ ಡೇಟಿಂಗ್‌! ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಜೋಡಿ ನೋಡಿ ಬೆರಗಾದ ನೆಟಿಜನ್ಸ್‌..

Anirudh Kavya Maran Dating: ಅನಿರುದ್ಧ್ ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ. ಅವರು ವಿಜಯ್, ಅಜಿತ್, ರಜನಿ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಟರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುತ್ತಾರೆ. ಅನಿರುದ್ಧ್ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.. ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ಇಬ್ಬರೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆದವು. ನಂತರ, ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು..
ಇದರ ನಂತರ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ನಟಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಕೀರ್ತಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗೆಳೆಯ ಆಂಟನಿ ಥಟ್ಟಿಲ್ ಜೊತೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಗಾಯಕಿ ಜೋನಿತಾ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಂತರ, ಈ ವರ್ಷ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿದ್ದರೂ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬಳಿಕ ಇಂಥಾ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ರು ಸಾನಿಯಾ! ಸಂಗಾತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರೊಂದಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಈ ನಟಿ..
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಇದು ಕೇವಲ ವದಂತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರಾ ಎಂದು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ..
ಇನ್ನು ಅನಿರುದ್ಧ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಜನ ನಾಯಗನ್, ಅಜಿತ್ ಅವರ ಎಕೆ 64, ಸಿಂಬು ಅವರ ಅರಸನ್, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಜೈಲರ್ 2, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಇಂಡಿಯನ್ 3, ಮತ್ತು ಪ್ರದೀಪ್ ರಂಗನಾಥನ್ ಅವರ ಲವ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ನಟಿಸಲಿರುವ ಮುಂಬರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ ಕಿಂಗ್ಗೆ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳೂ ಇವೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯುಸಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು ಪ್ರೇಮ ವದಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿದ್ದರೂ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬಳಿಕ ಇಂಥಾ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ರು ಸಾನಿಯಾ! ಸಂಗಾತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರೊಂದಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಈ ನಟಿ..