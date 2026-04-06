English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • RCB ವಿರುದ್ಧ CSK ಸೋಲಿಗೆ ಟಿಮ್‌ ಡೇವಿಡ್, ಭುವಿ ಕಾರಣರಲ್ಲ.. ಅದೊಂದು ಬಾಲ್‌..!‌

ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಅತ್ತ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 6, 2026, 04:02 PM IST
  • ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದರು
  • ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ಗೆ ಪಡಿಕಲ್‌ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಚ್‌ ಕೊಟ್ಟರು
  • ಬಿಗ್‌ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್‌ಗೆ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಕಾರಣ

Anshul Kamboj No Ball: ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಆರ್‌ಸಿಬಿ 250 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ ಕೇವಲ 207 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸೆದ ಅದೊಂದು ನೋ ಬಾಲ್ ಸಿಎಸ್‌ಕೆಯ ಪಂದ್ಯದ ಗತಿಯನ್ನೇ ಚೇಂಜ್‌ ಮಾಡಿತು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರಂಭದ ನಂತರ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗೇರ್ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಪಡಿಕಲ್, ರಜತ್ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ವಿಧ್ವಂಸಕವಾಯಿತು. ಟೀಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಚಚ್ಚಿ 70 ರನ್‌ಗಳ ಗಳಿಸಿದರು. ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಕೂಡ ಸ್ಕೋರ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ರಜತ್‌ ಕೇವಲ 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಔಟಾಗದೆ 48 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾದರು. ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ ಪಂದ್ಯದ 18ನೇ ಓವರ್ ಇಡೀ ಪಂದ್ಯದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಎನ್ನಬಹುದು. 

18ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ ಬಿರುಸಿನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ 200 ರನ್‌ಗಳ ಗಡಿ ತಲುಪಿತ್ತು. ಇದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅನ್ಶುಲ್, ಟೀಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್‌ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಡೇವಿಡ್ ಔಟ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಡೀ ಗ್ಯಾಲರಿ ಫುಲ್‌ ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಆಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಅನ್ಶುಲ್ ಅವರ ತಪ್ಪನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಅಂಪೈರ್ ಬಾಲ್ ಎಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ಟೀಮ್ ಡೆವಿಡ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟಿತು. ಇದು ಟೀಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. 250 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತದ ರನ್‌ಗೂ ಇದೇ ನೋ ಬಾಲ್‌ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗಳಿಸಿದ 250 ರನ್‌ಗಳ ಮೊತ್ತವು ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡದ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ರುತುರಾಜ್ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಇಬ್ಬರೂ ಬಿಗ್‌ ಶಾಟ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಔಟ್ ಆದರು. ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಣಿದಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿತು. ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ಮೂವರು ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರರು ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿದರೂ ಚೆನ್ನೈ ಗೆಲ್ಲಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

CSK vs RCBAnshul Kamboj No BallTim DavidBhuvneshwar Kumar RecordCSK loss Match against RCB

Trending News