KKR vs MI; ಶತಕ ಬಾರಿಸಲು ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ.. ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌..

IPL 2026 Rohit sharma vs Anukul Roy: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL)ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಬೃಹತ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ವಾಂಖೆಡೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ 14 ವರ್ಷಗಳ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಪಡೆ ಕೊನೆಯಾಡಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ತಂಡ ನೀಡಿದ್ದ 19.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 221 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಶತಕ ಬಾರಿಸದಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಹೇಗೆ?.
ರಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ ಅವರ 81 ರನ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ 78 ರನ್ಗಳು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದವು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದಟ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಕೆಆರ್ ಆಟಗಾರನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಆ ಶತಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಆಟಗಾರ ಈ ಹಿಂದೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 78 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ರೋಹಿತ್ ಆಡುವ ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ, ಅವರು ಶತಕ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅನಿಸಿತು. ಆದರೆ ವೈಭವ್ ಅರೋರಾ ಅವರ 12ನೇ ಓವರ್ ಅವರಿಗೆ ದುರಂತವಾಗಿ ಕಾಡಿತು. ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆದರು. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಅನುಕುಲ್ ರಾಯ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಓಡುವ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದರು. ಈ ಕ್ಯಾಚ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು ಆದರೂ ಓಡೋಡಿ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಶತಕ ಕನಸನ್ನು ನುಚ್ಚುನೂರು ಮಾಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPLನಲ್ಲಿ 25 ಕೋಟಿ ರೂ ಕೊಟ್ರು 20 ರನ್ ಗಡಿ ಕೂಡ ದಾಟಲಿಲ್ಲ.. ತಂಡದ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರೇ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್?
ಅನುಕುಲ್ ರಾಯ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ಮುಂಬೈ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಯಾದರು ಅನುಕುಲ್ ರಾಯ್ 2018 ರಿಂದ 2021 ರವರೆಗೆ ಮುಂಬೈ ಪರ ಐಪಿಎಲ್ ಆಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ರೋಹಿತ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಈಗ ಅನುಕುಲ್ ರಾಯ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದು ಶತಕವನ್ನು ತಡೆದು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: MI vs KKR: ಓಪನರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲ, 14 ವರ್ಷಗಳ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವಾಡಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್..!
ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ರಿಕಲ್ಟನ್ ಕೂಡ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರ ನಂತರವೂ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು 6 ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದ 78 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.