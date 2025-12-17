English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Viral Video: ಅನುಷ್ಕಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು.. ಕೈ ಮುಗಿದು ಮಂಡಿಯೂರಿದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ! ಕಿಂಗ್‌ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಭಾವುಕರಾದ ನೆಟಿಜನ್ಸ್‌..

Anushka Sharma: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 17, 2025, 01:58 PM IST
  • ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
  • ಅನುಷ್ಕಾ ಸರಳವಾದ ಉಡುಗೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದು, ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಹಾರ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.

Viral Video: ಅನುಷ್ಕಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು.. ಕೈ ಮುಗಿದು ಮಂಡಿಯೂರಿದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ! ಕಿಂಗ್‌ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಭಾವುಕರಾದ ನೆಟಿಜನ್ಸ್‌..

Anushka Sharma: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚರ್ಚೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅನುಷ್ಕಾ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಭೇಟಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈಗಲೂ ಸಹ, ಇಬ್ಬರ ಭೇಟಿಯ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಅನುಷ್ಕಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್, ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮಂಡಿಯೂರಿ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರಿಂದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ಕೇಳಿದರು. ಅವರ ಈ ವೀಡಿಯೊ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಟಾಪ್ 5 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು: ಆಸೀಸ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ!

ಅನುಷ್ಕಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು
ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವೃಂದಾವನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಬಾ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಮತ್ತೆ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಇಬ್ಬರೂ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಷ್ಕಾ ಸರಳವಾದ ಉಡುಗೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದು, ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಹಾರ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ, ತುಂಬಾ ಭಾವುಕರಾಗಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ, ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ತುಳಸಿ ಹಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಅವರ ಮುಂದೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. 

ಅನುಷ್ಕಾ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಈ ವರ್ಷವೂ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 

 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಅನ್‌ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್! 14.20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಪಾಲಾದ ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಯಾರು?

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಜಾರಿತ್ತು. ಮಹಾರಾಜರು ಮಾತು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ನಗುತ್ತಾ, "ನೀವು ನಮ್ಮವರು, ಮಹಾರಾಜ, ಮತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮವರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಹಾರಾಜರು ಅವಳಿಗೆ, "ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ವಿರಾಟ್‌ ಹಾಗೂ ಅನುಷ್ಕಾ ದಂಪತಿ, ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಜರ ಆಶಿರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದರು. ಸದ್ಯ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜೋಡಿಗಳು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್‌ ಆಗಿ ಬಂದು ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಗುರೂಜಿ ಅವರ ಆಶಿರ್ವಾದ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ, ಸದ್ಯ ದೇಶದ ಜನರ ಹೃದಯ ಕದ್ದಿದೆ.  
 

 

 

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

Anushka Sharma Virat KohliPremanand Maharaj ashram visitAnushka Sharma emotional videoVirat Kohli spiritual visitcelebrity spiritual news

