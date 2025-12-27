English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ.. ಕೊಹ್ಲಿ, ಧೋನಿ ಈ ಇಬ್ಬರ ಹೆಂಡತಿಯರು ಸ್ಕೂಲ್‌ ಕ್ಲಾಸ್‌ಮೆಟ್ಸ್‌, ಯಾವ ಶಾಲೆ?

ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ.. ಕೊಹ್ಲಿ, ಧೋನಿ ಈ ಇಬ್ಬರ ಹೆಂಡತಿಯರು ಸ್ಕೂಲ್‌ ಕ್ಲಾಸ್‌ಮೆಟ್ಸ್‌, ಯಾವ ಶಾಲೆ?

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಸದ್ಯ ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದು ಎಂಎಸ್‌ ಧೋನಿ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್‌ ಆವೃತ್ತಿ 19ಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.    

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 27, 2025, 12:40 PM IST
  • ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ಎಂಎಸ್‌ ಧೋನಿ ಇಬ್ಬರು ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಆಟಗಾರರು
  • ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆತಿಯನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಧೋನಿ
  • ಮದುವೆಯಾದ 9 ತಿಂಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಕೂಲ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌

Trending Photos

12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶಿರ್ವಾದ..
camera icon13
Gajakesari Yoga 2026
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶಿರ್ವಾದ..
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಗಗನಸಖಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಂಬಳವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರಿಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತುಗಳೇನು?
camera icon5
pakistani air hostess
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಗಗನಸಖಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಂಬಳವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರಿಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತುಗಳೇನು?
14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ..!
camera icon5
Vaibhav Suryavanshi
14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ..!
ಪ್ರಬಲ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಟಾಕ್ಷ.. ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು.. ಕುಬೇರನ ಖಜಾನೆಯೆ ಕೈ ಸೇರುವ ಹೊತ್ತು!
camera icon6
Gajakesari Yoga
ಪ್ರಬಲ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಟಾಕ್ಷ.. ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು.. ಕುಬೇರನ ಖಜಾನೆಯೆ ಕೈ ಸೇರುವ ಹೊತ್ತು!
ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ.. ಕೊಹ್ಲಿ, ಧೋನಿ ಈ ಇಬ್ಬರ ಹೆಂಡತಿಯರು ಸ್ಕೂಲ್‌ ಕ್ಲಾಸ್‌ಮೆಟ್ಸ್‌, ಯಾವ ಶಾಲೆ?

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬಾಟರ್‌ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಎಂ.ಎಸ್‌ ಧೋನಿ ಇಬ್ಬರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವು ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಂಎಸ್‌ ಧೋನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್‌ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಅದರಂತೆ ಕೊಹ್ಲಿಗೂ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರಂತೆ ಇವರ ಪತ್ನಿಯರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಎಂ.ಎಸ್‌ ಧೋನಿ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆತಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಂಗ್‌ ರಾವತ್ ಅವರನ್ನು 2010ರ ಜುಲೈ 4 ರಂದು ವಿವಾಹವಾದರು. ಧೋನಿ ಅವರನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಂಗ್‌ ವರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದರು. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ 9 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಂ.ಎಸ್‌ ಧೋನಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಧೋನಿಯ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿತು.   

ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳೆಲ್ಲಾ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ 2017ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 11ರಂದು ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಸದ್ಯ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಲೆಸಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೂಮ್ರಾ, ಜಡೇಜಾ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.. 2025ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್‌ ಯಾರು?

ಧೋನಿ ಹೆಂಡತಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಇಬ್ಬರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆತಿಯರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಸಾಂನ ಮಾರ್ಗರಿಟಾದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್‌ ಮೇರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕಿಯರು ಆಗಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಂಗ್‌ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಡಬಲ್‌ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  30 ಬೌಂಡರಿ.. ನಾನಾ..ನೀನಾ ಎನ್ನವಂತೆ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌, ಕರುಣ್‌ ನಾಯರ್.. ಕರ್ನಾಟಕ ಜಯಭೇರಿ! ‌
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

anushka sharmaVirat KohliKohli wifeSakshi DhoniMS Dhoni

Trending News