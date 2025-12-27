ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬಾಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಂ.ಎಸ್ ಧೋನಿ ಇಬ್ಬರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವು ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಅದರಂತೆ ಕೊಹ್ಲಿಗೂ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರಂತೆ ಇವರ ಪತ್ನಿಯರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂ.ಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆತಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಂಗ್ ರಾವತ್ ಅವರನ್ನು 2010ರ ಜುಲೈ 4 ರಂದು ವಿವಾಹವಾದರು. ಧೋನಿ ಅವರನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಂಗ್ ವರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದರು. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ 9 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಂ.ಎಸ್ ಧೋನಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಧೋನಿಯ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿತು.
ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳೆಲ್ಲಾ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ 2017ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಸದ್ಯ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಲೆಸಿದೆ.
ಧೋನಿ ಹೆಂಡತಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಇಬ್ಬರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆತಿಯರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಸಾಂನ ಮಾರ್ಗರಿಟಾದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕಿಯರು ಆಗಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಂಗ್ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
