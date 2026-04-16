English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಒಂದೇ 1 ರನ್‌ನಿಂದ ಗಂಡನ ಅರ್ಧಶತಕ ಮಿಸ್‌ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮುಖ ಹೇಗಾಯ್ತು VIDEO ನೋಡಿ!

ಒಂದೇ 1 ರನ್‌ನಿಂದ ಗಂಡನ ಅರ್ಧಶತಕ ಮಿಸ್‌ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮುಖ ಹೇಗಾಯ್ತು VIDEO ನೋಡಿ!

ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್‌ ಜೈಂಟ್ಸ್‌ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಓಪನರ್‌ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 16, 2026, 12:26 AM IST
  • ಗಂಡ ಔಟ್‌ ಅಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಬೇಸರ
  • ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಔಟ್‌ ಆದರು?
  • ಲಕ್ನೊ ಜೊತೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ

Trending Photos

ಒಂದೇ 1 ರನ್‌ನಿಂದ ಗಂಡನ ಅರ್ಧಶತಕ ಮಿಸ್‌ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮುಖ ಹೇಗಾಯ್ತು VIDEO ನೋಡಿ!
ಕೃಪೆ; RCB

Virat Kohli misses his 66th fifty: ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್‌ ಜೈಂಟ್ಸ್‌ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ರಜತ್‌ ಪಾಟಿದಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸುಲಭ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್‌ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ತಂಡ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ಯಾವೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನೂ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯಲ್ಲೂ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಕೂಡ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ‌ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಒಂದು ರನ್‌ನಿಂದ ತಮ್ಮ 66ನೇ ಫಿಫ್ಟಿಯನ್ನ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಹಾಗೂ ಲಕ್ನೋ ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಲು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ರನ್‌ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ 10ನೇ ಓವರ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆವೇಶ್‌ ಖಾನ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸಲೆಂದು‌ ಜೋರಾಗಿ ಶಾಟ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್‌ಗಿಂತ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನಿಕೊಲಸ್‌ ಪೂರನ್‌ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿದರು.   

49 ರನ್‌ಗಳು ಗಳಿಸಿದ್ದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ 66ನೇ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ಮಿಸ್‌ ಆಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಯ್ಯೋ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಔಟ್‌ ಆಯಿತಲ್ಲ ಎಂದು ಹಣೆಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರು. ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಬೇಸರಗೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಲಕ್ನೋ ತಂಡ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಲೌಟ್‌ ಆಗಿ 147 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಚೇಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ 7, ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕಲ್‌ 10, ರನ್‌ಗೆ ಆಟ ಮುಗಿಸಿದರು. ರಜತ್‌ ಪಾಟಿದಾರ್‌ 3 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಮೇತ 27 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು.

ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ 49 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಆಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಔಟಾದರು. ಕೊನೆಗೆ ಟಿಮ್‌ ಡೇವಿಡ್‌ ಹಾಗೂ ಶೆಫರ್ಡ್‌ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ತಲಾ 14 ರನ್‌ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯನ್ನು ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್‌ ಕ್ಯಾಪ್‌ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಐಪಿಎಲ್‌ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು 228 ರನ್‌ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರೆಂಜ್‌ ಕ್ಯಾಪ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.    

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Chase master Virat KohliRoyal Challengers BengaluruRCB targetLucknow Super GiantsRCB vs LSG

Trending News