Virat Kohli misses his 66th fifty: ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸುಲಭ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ಯಾವೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನೂ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಆರ್ಸಿಬಿಯಲ್ಲೂ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೂಡ ಹಾಫ್ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಒಂದು ರನ್ನಿಂದ ತಮ್ಮ 66ನೇ ಫಿಫ್ಟಿಯನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಹಾಗೂ ಲಕ್ನೋ ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಲು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ 10ನೇ ಓವರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆವೇಶ್ ಖಾನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸಲೆಂದು ಜೋರಾಗಿ ಶಾಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ಗಿಂತ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನಿಕೊಲಸ್ ಪೂರನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದರು.
49 ರನ್ಗಳು ಗಳಿಸಿದ್ದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ 66ನೇ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಹಾಫ್ಸೆಂಚುರಿ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಯ್ಯೋ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಯಿತಲ್ಲ ಎಂದು ಹಣೆಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರು. ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಬೇಸರಗೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದು ಯಾಕೆ.. ಕಾರಣ RCBಯ ಈ ಸ್ಟಾರ್?
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ ಲಕ್ನೋ ತಂಡ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ 147 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ 7, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕಲ್ 10, ರನ್ಗೆ ಆಟ ಮುಗಿಸಿದರು. ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಮೇತ 27 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು.
ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ 49 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟಾದರು. ಕೊನೆಗೆ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಹಾಗೂ ಶೆಫರ್ಡ್ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ತಲಾ 14 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಸಿಬಿಯನ್ನು ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು 228 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ಗೆ ಸೋಲೇ ಗತಿ, 1 ರನ್ನಿಂದ ಕೊಹ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿಸ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ʼಅಗ್ರಜʼನಾದ RCB..
