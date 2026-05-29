Anushka sharma:ಅನುಷ್ಕಾ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ನೀಲಿ ಉಂಗುರ ಯಾವುದು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
Anushka sharma: ಐಪಿಎಲ್ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹದ ಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಅದೃಷ್ಟದ ಮೋಡಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ನಿರಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸುಂದರವಾದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಬೆರಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು.
ಹಲವರು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಂಗುರ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಕೌಂಟರ್ ರಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೋಸರಿ ಮಣಿಗಳಂತೆಯೇ, ಈ ಆಧುನಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನವನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಜಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಂದ್ಯವು ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಆ ಡಿಜಿಟಲ್ ರಿಂಗ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹುಚ್ಚು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು: ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ 92 ರನ್ಗಳ ಭಾರಿ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಾಗ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, "ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಆಟವೇ ಕಾರಣ... ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ ಕಾರಣ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವುದು, ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆಲುವು ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
