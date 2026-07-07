/ದಿ ವಾಲ್ ಮಗನಿಗೆ ಆಂಜನೇಯನ ಬಲ: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಅನ್ವಯ್ ದ್ರಾವಿಡ್!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ.. 'ದಿ ವಾಲ್' ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೋಡೆಯಂತೆ ನಿಂತು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಈಗ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಅನ್ವಯ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಕೂಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಆಕರ್ಷಕ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ತಂದೆ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೂರೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಗನ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಈ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.
ಅಂಜನಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದ್ರಾವಿಡ್ ದಂಪತಿ : ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ವಿಜೇತ ಪಂಡರ್ಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಪಿ ಹಾಗೂ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಧೈರ್ಯ ಸದಾ ಇರಲಿ ಎಂದು ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರಕ ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆಯಂತೆ, ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಫಲಿಸಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೂಜೆ ಮುಗಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್-19 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜೂ. ದ್ರಾವಿಡ್ ಆಸರೆ : ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ತಂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ಎದುರಿಸಿತು. ಕೇವಲ 81 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಭಾರತ ತಂಡ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾಗ 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದರು. ತಂದೆಯಂತೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟದ ಮಿಶ್ರಣ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಅನ್ವಯ್, ಲಂಕಾ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದರು.
ಕೇವಲ 67 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಅನ್ವಯ್, 9 ಆಕರ್ಷಕ ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 1 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ನೆರವಿನಿಂದ 87 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಇದು ಅಂಡರ್-19 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅರ್ಜುನ್ ರಜಪೂತ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 144 ರನ್ಗಳ ಅಮೂಲ್ಯ ಜತೆಯಾಟವಾಡಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 226 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿಸಿದರು. ಅನ್ವಯ್ ಅವರ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡ 47.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 285 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.
ಹೋರಾಟದ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೋಲು : ಪಂದ್ಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಭಾರತ ಅಂಡರ್-19: 47.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 285/10 (ಅನ್ವಯ್ ದ್ರಾವಿಡ್ 87, ಅರ್ಜುನ್ ರಜಪೂತ್)
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಂಡರ್-19: 48 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 289/2
ಅನ್ವಯ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿದರೂ, ಬೌಲಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಭಾರತ ನೀಡಿದ 286 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ 48 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಯೂತ್ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯು ಸದ್ಯ 1-1 ರಿಂದ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತ ಪಂದ್ಯ ಸೋತಿದ್ದರೂ, ಅನ್ವಯ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.