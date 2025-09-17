English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ಕೇಬಿಡ್ತು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಜೆರ್ಸಿಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್‌... ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಲಿದೆ 4.5 ಕೋಟಿ ರೂ! ಆ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

New sponsor for Team India: ಅಪೋಲೋ ಟೈರ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ರೂ. 4.5 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಲಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 17, 2025, 03:21 PM IST
    • ಅಪೋಲೋ ಟೈರ್ಸ್ ಬಿಸಿಸಿಐ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ
    • ಅಪೋಲೋ ಟೈರ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ರೂ. 4.5 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಲಿದೆ
    • ಈ ಕುರಿತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ

ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ಕೇಬಿಡ್ತು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಜೆರ್ಸಿಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್‌... ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಲಿದೆ 4.5 ಕೋಟಿ ರೂ! ಆ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

New sponsor for Team India jersey: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಹೊಸ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಪೋಲೋ ಟೈರ್ಸ್ ಈ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಪೋಲೋ ಟೈರ್ಸ್ ಬಿಸಿಸಿಐ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಪೋಲೋ ಟೈರ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ರೂ. 4.5 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಲಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. 

ಈ ಒಪ್ಪಂದವು 2027 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಡ್ರೀಮ್ 11 ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ರೂ. 4 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಪೋಲೋ ಟೈರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ಕ್ಯಾನ್ವಾ ಮತ್ತು ಜೆಕೆ ಟೈರ್ಸ್ ಸಹ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು. ಬಿರ್ಲಾ ಆಪ್ಟಸ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿತ್ತಾದರೂ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಡ್ರೀಮ್ 11 ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಹೊಸ ಪ್ರಾಯೋಜಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿತು. ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಯಿತು. ಬಿಸಿಸಿಐ ಗೇಮಿಂಗ್, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಪೋಲೋ ಟೈರ್ಸ್ ಹೆಸರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕ ಲೋಗೋ ಇಲ್ಲದೆ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಪ್ರಾಯೋಜಕರೊಂದಿಗಿನ ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅಪೊಲೊ ಟೈರ್ಸ್ ಹೆಸರು ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರಿಂದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

 

Team India Jersey SponsorApollo Tyres BCCI Agreement

