Argentina another big entry, FIFA World Cup final: ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು 2-1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 84ನೇ ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೂ ಕೊನೆಯ 8 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇಡೀ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿತು. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವು ಬಿಗ್ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ ಮಾರ್ಟೋನೊಸ್ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯ 8 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು ಎನ್ನಬಹುದು.
ಜಾರ್ಜಿಯದ ಅಂಟ್ಲಾಟ ನಗರದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್ ನಡೆಯಿತು. ಪಂದ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಪಂದ್ಯದ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಯಾಔ ಟೀಮ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. 55ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಆಂಥೋನಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಬ್ಯಾಕ್ಫ್ಲಿಪ್ಗೆ ಹೋಯಿತು.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಗೆಲ್ಲಲು ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮಾರ್ಗನ್ ರಾಡ್ಜರ್ಸ್ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ನೀಡಿದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ 55 ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಗೋಲಿನ ನಂತರ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಫೈನಲ್ಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಒಂದು ಗೋಲು ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯೇ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಪ್ರತಿದಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. 84ನೇ ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 85ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ನೀಡಿದ ಉತ್ತಮ ಪಾಸ್ ನಂತರ ಎಂಜೊ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (Fernandez) ಬಾಕ್ಸ್ನ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಶಾಟ್ ಗಳಿಸಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ 1-1 ಅಂತರದ ಸಮಬಲ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಗೋಲು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅಮೋಘವಾದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
ಇಂಜುರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಚೆಂಡನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಾಲ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಎಡ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತರ ಆಟಗಾರರು ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರ ಮೆಸ್ಸಿ 92 ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ, ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬಂದ ಲೌಟಾರೊ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ (Martinez) ಅದ್ಭುತ ಹೆಡರ್ ಮೂಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ನೆಟ್ಗೆ ಹೆಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಎರಡನೇ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೀಮ್ 2-1 ಅಂತರ ಗೆದ್ದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿವೆ.