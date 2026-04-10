ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ್‌.. ಸಚಿನ್‌ ಮಗನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ..?

ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಶಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ಸೋಲುವ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಕುಲ್‌ ಚೌಧರಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಮೊದಲೇ ಅರ್ಜುನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 10, 2026, 11:34 AM IST
  • ಬಿಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್!‌
  • ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಶಾಟ್‌ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ
  • ಭವಿಷ್ಯದ ತಾರೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ

Arjun Tendulkar Prediction: ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಐಪಿಎಲ್‌ನ 15ನೇ ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಪಡೆದಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ರನ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ ತಮ್ಮ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಶಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ಸೋಲುವ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಕುಲ್‌ ಚೌಧರಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇ ತಡ ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಮಗ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ ಬಗ್ಗೆ ನುಡಿದಿದ್ದ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೀಗ ನಿಜವಾಗಿದೆ. 

ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ಗೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು.  ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ್, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು. ಮತ್ತೆ ಲಕ್ನೋ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಆಟಗಾರ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಟಗಾರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. 

ನಾನು ಮುಕುಲ್ ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ ನೆಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಬಲ್ಲರು. ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕುಲ್ ಆಡುವುದನ್ನು‌ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಎಂದು ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕತ್ ಹೇಳಿದ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೀಗ ನಿಜವಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಪ್ರಕರಣದ‌ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್..‌ ಕೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡಿದ್ದೇನು?

ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ನಿನ್ನೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.‌ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡಿದರೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಅವರಿಗಾಗಿ ಓಪನ್‌ ಆಗಬಹುದು. ಐಪಿಎಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಬೇಕಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಅರ್ಜುನ್‌ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಯಾರ್ಕರ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6; ಮ್ಯಾಚ್‌ ವಿನ್ನಿಂಗ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌.. ನೋವು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ ಭಾವುಕ, ಏನು ಹೇಳಿದರು?
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

