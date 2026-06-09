ಮುಂಬೈ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಟಿ20 ಮುಂಬೈ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾಲೋಕವೇ ಬೆರಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 8 ರಂದು ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಾಂದ್ರಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ARCS ಅಂಧೇರಿ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ, ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಂದ್ರಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ARCS ಅಂಧೇರಿ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ಕೇವಲ 3 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದ ಅವರು, ಅದರಲ್ಲಿ 13 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕೇವಲ 11 ರನ್ ನೀಡಿ 3 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಈ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಬಾಂದ್ರಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 144 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು.
ಬಾಂದ್ರಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನೀಡಿದ 145 ರನ್ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ARCS ಅಂಧೇರಿ ತಂಡವು 32 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ (ದಿವ್ಯಾಂಶ ಸಕ್ಸೇನಾ 26 ರನ್) ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಸಿಕ್ಸರ್, ಬೌಂಡರಿಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದರು. ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ದಂಡಿಸಿದ ಅರ್ಜುನ್, ಕೇವಲ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ಇದು ಟಿ20 ಮುಂಬೈ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಧೇರಿ ಪರ ಅವರು ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಫಿಫ್ಟಿ ಆಗಿದೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ 194.12 ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 34 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 5 ಆಕರ್ಷಕ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಅಜೇಯ 66 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು. ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಈ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪರಾಕ್ರಮದ ಬಲದಿಂದ ARCS ಅಂಧೇರಿ ತಂಡವು ಬಾಂದ್ರಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಪ್ರಚಂಡ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತು. ಸದ್ಯ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಈ ಅದ್ಭುತ ಆಟದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ.