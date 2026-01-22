ಭಾರತ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ಐದು ಪಂದ್ಯ ಟಿ20 ಸರಣಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 48 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಪೇಸರ್ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಕಿವೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ T20I ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಬೌಲರ್ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕಿವೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟು 4 ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 31 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಕೇವಲ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಡಿವೋನ್ ಕಾನ್ವೆರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಹಾಗೂ ಜುನೈದ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಅವರ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮುರಿದರು.
ಭಾರತದ ಪರ ಆರಂಭಿಕ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ (ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ಓವರ್ಗಳು) ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅತ್ಯಧಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 67 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ 28 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ 87 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 27 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದರೆ, ಯುಎಇ ತಂಡದ ಜುನೈದ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ 75 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ 27 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಇಬ್ಬರು ಬೌಲರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ 12 ಬಾರಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 10ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
