English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • T20 ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್‌.. ಇಬ್ಬರ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ತಿಲಕವಿಟ್ಟ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಆಟಗಾರ!

T20 ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್‌.. ಇಬ್ಬರ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ತಿಲಕವಿಟ್ಟ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಆಟಗಾರ!

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಪೇಸರ್‌ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮಹತ್ತರವಾದ ಮೈಲುಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 22, 2026, 02:00 PM IST
  • ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ 4 ಓವರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿಂಗ್‌ ‌
  • ಇಬ್ಬರು ಬೌಲರ್‌ಗಳ ದಾಕಲೆ ಸೈಡ್‌ ಮಾಡಿದ ಯಂಗ್‌ಸ್ಟರ್
  • ನಾಲ್ಕು ಓವರ್‌ ಮಾಡಿದರೂ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದಿದ್ದರು

Trending Photos

T20 ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಂಗ್‌ ಫಿನಿಶರ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಿತ್ತು FIR, ಕಾರಣವೇನು?
camera icon6
T20 ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಂಗ್‌ ಫಿನಿಶರ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಿತ್ತು FIR, ಕಾರಣವೇನು?
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್‌!ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌.. ಕಡುಬಡವರ ಕೈಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾರ
camera icon6
Gold price
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್‌!ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌.. ಕಡುಬಡವರ ಕೈಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾರ
ಸತತ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಫುಲ್‌ಸ್ಟಾಪ್.. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌..
camera icon5
Gold Price India
ಸತತ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಫುಲ್‌ಸ್ಟಾಪ್.. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌..
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ? ಟಾಪ್ 5 ಬ್ಯಾಟ್ಸಮನ್ ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..!
camera icon5
Nervous Nineties records
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ? ಟಾಪ್ 5 ಬ್ಯಾಟ್ಸಮನ್ ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..!
T20 ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್‌.. ಇಬ್ಬರ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ತಿಲಕವಿಟ್ಟ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಆಟಗಾರ!

ಭಾರತ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ನಡುವೆ ಐದು ಪಂದ್ಯ ಟಿ20 ಸರಣಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 48 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೆಫ್ಟ್‌ ಆರ್ಮ್‌ ಪೇಸರ್‌ ಅರ್ಷದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಕಿವೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ T20I ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಬೌಲರ್‌ ಅರ್ಷದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರು ಕಿವೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟು 4 ಓವರ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 31 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಕೇವಲ 1 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಡಿವೋನ್‌ ಕಾನ್ವೆರನ್ನು ಔಟ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಶಾಹೀನ್‌ ಅಫ್ರಿದಿ ಹಾಗೂ ಜುನೈದ್‌ ಸಿದ್ದೀಕ್‌ ಅವರ ಆಲ್‌ ಟೈಮ್‌ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಅನ್ನು ಮುರಿದರು.

ಭಾರತದ ಪರ ಆರಂಭಿಕ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ (ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ಓವರ್‌ಗಳು) ಅರ್ಷದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಅತ್ಯಧಿಕ ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಷದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರು 67 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ 28 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಶಾಹೀನ್‌ ಅಫ್ರಿದಿ 87 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 27 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದರೆ, ಯುಎಇ ತಂಡದ ಜುನೈದ್‌ ಸಿದ್ದೀಕ್‌ 75 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ 27 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.                 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6; ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸಿದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಂಗ್‌ ಫಿನಿಶರ್‌.. ಭಾರತ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು?

ಈ ಇಬ್ಬರು ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಅರ್ಷದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಅರ್ಷದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಅರ್ಷದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌ 12 ಬಾರಿ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉರಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 10ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಎದೆ ನಡುಗಿಸೋ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಯಂಗ್‌ಸ್ಟರ್!‌ ಈತನಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇರ್ಬೇಕು..

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Arshdeep SinghIND VS NZArshdeep Singh breaks recordShaheen Afridi recordIndia vs New Zealand

Trending News