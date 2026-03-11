ಟಿ20 ಗೆದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರನ ವಿರುದ್ದ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಐಸಿಸಿ..

2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಐಸಿಸಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಅವರ ವರ್ತನೆಯು ಐಸಿಸಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 11 ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆದಾಗ ಕಿವೀಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆ ಎಸೆತವು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಮಿಚೆಲ್ ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಾಕಿತು. ಐಸಿಸಿ ಇದನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿತು. ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 2.9 (ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಮೇಲೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಚೆಂಡು ಅಥವಾ ಇತರ ವಸ್ತುವನ್ನು ಎಸೆಯುವುದು) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ 1 ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಅವರ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 15 ರಷ್ಟು ಕಡಿತವನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಐಸಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು. "ನನ್ನ ಎಸೆತ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಾಕಿತು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ಮಿಚೆಲ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕ್ರೀಡಾ ಸೂಚಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈಕುಲುಕಿದರು.
ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಒಂದೆಡೆ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್, ಐಸಿಸಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ಅನುಭವ ಎಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಘಟನೆಯು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
