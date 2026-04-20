ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಹಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೇಸ್‌ ಬೌಲರ್‌ ಹ್ಯಾಪಿ..ಹ್ಯಾಪಿ.. ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಯಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್! Video

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೂ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಐಪಿಎಲ್‌ ತಂಡಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 20, 2026, 06:05 PM IST
‌Arshdeep Singh happy for hugging Preity Zinta: ಸದ್ಯ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಟೀಮ್‌ ಎಂದರೆ ಅದು ಅದು ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಐಪಿಎಲ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡದ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಆಗಮಿಸಿದರೋ ಇಡೀ ತಂಡದ ನಸೀಬು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೋಲು ಇಲ್ಲದೇ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಟೇಬಲ್‌ ಟಾಪರ್‌ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸೀಸನ್‌ಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಓನರ್‌ ಹಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಂಜಾಬ್‌ ಪೇಸ್‌ ಬೌಲರ್‌ ಫುಲ್‌ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಮುಲ್ಲನ್‌ಪುರದ ಮಹಾರಾಜ ಯಾದವೀಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ 29ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 54 ರನ್‌ಗಳ ಅಮೋಘ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ 255 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್‌ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ನೀಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್‌ ಜೈಂಟ್ಸ್‌ ತಂಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಆಗದೇ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. 

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್‌ ತಂಡದ ಪೇಸ್‌ ಬೌಲರ್‌ ಅರ್ಷ್‌ದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರು ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರು ಎನ್ನಬಹುದು. ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಷ್‌ದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌ 41 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, 1 ವಿಕೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಪಡೆದರು. ಮಾರ್ಕೋ ಜಾನ್ಸೆನ್‌ ಅವರು 4 ಓವರ್‌ಗೆ 37 ರನ್‌ ನೀಡಿ 2 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ್ರೆ, ವೈಶಾಕ್‌ ವಿಜಯ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್‌ ಅವರು ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣರಾದರು. 

ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಓನರ್‌ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಅವರ ಸುಂದರವಾದ ಅಪ್ಪುಗೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಅವರು ಪೇಸ್‌ ಬೌಲರ್‌ ಅರ್ಷ್‌ದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರನ್ನು ಹಗ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾದ ಅರ್ಷ್‌ದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಸೆಲೆಬ್ರೆಷನ್‌ ಮಾಡಿದಂತೆ ರಂಜಿಸಿದರು. ಅರ್ಷ್‌ದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು. 

ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ನೋಡಿದವರು ವಿಧವಿಧವಾದ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಪಿಬಿಕೆಎಸ್ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಅವರಿಂದ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಅಪ್ಪುಗೆಯನ್ನು ಅರ್ಷ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಶಮಿ ಅವರು ಹಗ್‌ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

