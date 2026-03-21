14 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು, T20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಜಸ್ಟ್‌ ಮಿಸ್‌.. ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌!

ಸದ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬಲವೇ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಸೂರತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಕೊಂಚದರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್‌ ಆಗಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 21, 2026, 12:15 AM IST
  • ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಿರೀಸೋ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಈತ
  • ಒಂದೇ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 21 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಹಾಗೂ 14 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಚಚ್ಚಿದ
  • ಬರೀ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 84 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್

Arya Desai T20 cricket world record: ಸೂರತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ 22 ವರ್ಷದ ಆರ್ಯ ದೇಸಾಯಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲುಥ್ರಾ ಪೆಗಾಸಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಆರ್ಯ ದೇಸಾಯಿ ಔಟಾಗದೆ 193 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 81 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಆರ್ಯ ದೇಸಾಯಿ 21 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಹಾಗೂ 14 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ ಬೃಹತ್‌ ಸ್ಕೋರ್‌ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದರು. ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ದ್ವಿಶತಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಕೈಲಾಶ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲುಥ್ರಾ ಪೆಗಾಸಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಆರ್ಯ ದೇಸಾಯಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬಲ ತೋರಿಸಿದರು. ಆರ್ಯ ದೇಸಾಯಿ ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಟಿ20 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಯ ಅವರ ದಾಖಲೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಲುಥ್ರಾ ಪೆಗಾಸಸ್ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 267 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಸೆಟ್‌ ಮಾಡಿತ್ತು. 

ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಕೈಲಾಶ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 179 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.  ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲುಥ್ರಾ ಪೆಗಾಸಸ್ ತಂಡ ಅಮೋಘವಾದ 93 ರನ್‌ಗಳ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು. ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ 193 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ಯ ದೇಸಾಯಿ ​​ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.  

ಆರ್ಯ ದೇಸಾಯಿ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಯ ದೇಸಾಯಿ ಇದುವರೆಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಪರ ಒಟ್ಟು 20 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು 17 ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಆರ್ಯ ಗುಜರಾತ್ ಪರ 1,083 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಶತಕ ಹಾಗೂ 5 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ನಲ್ಲಿ 623 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಯ ದೇಸಾಯಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ನಲ್ಲಿ 5 ಅರ್ಧಶತಕ ಮತ್ತು 1 ಶತಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

