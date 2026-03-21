Arya Desai T20 cricket world record: ಸೂರತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ 22 ವರ್ಷದ ಆರ್ಯ ದೇಸಾಯಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲುಥ್ರಾ ಪೆಗಾಸಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಆರ್ಯ ದೇಸಾಯಿ ಔಟಾಗದೆ 193 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 81 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಆರ್ಯ ದೇಸಾಯಿ 21 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಹಾಗೂ 14 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದರು. ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ರನ್ಗಳಿಂದ ದ್ವಿಶತಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೈಲಾಶ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲುಥ್ರಾ ಪೆಗಾಸಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಆರ್ಯ ದೇಸಾಯಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲ ತೋರಿಸಿದರು. ಆರ್ಯ ದೇಸಾಯಿ ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಟಿ20 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಯ ಅವರ ದಾಖಲೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ಲುಥ್ರಾ ಪೆಗಾಸಸ್ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 267 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕೈಲಾಶ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 179 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲುಥ್ರಾ ಪೆಗಾಸಸ್ ತಂಡ ಅಮೋಘವಾದ 93 ರನ್ಗಳ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು. ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ 193 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ಯ ದೇಸಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಆರ್ಯ ದೇಸಾಯಿ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಯ ದೇಸಾಯಿ ಇದುವರೆಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಪರ ಒಟ್ಟು 20 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು 17 ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಆರ್ಯ ಗುಜರಾತ್ ಪರ 1,083 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಶತಕ ಹಾಗೂ 5 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ನಲ್ಲಿ 623 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಯ ದೇಸಾಯಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ನಲ್ಲಿ 5 ಅರ್ಧಶತಕ ಮತ್ತು 1 ಶತಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
