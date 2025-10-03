೨೦೨೫ ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ಕಳೆದ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯು ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಳೆಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 39 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 14 ಬೌಂಡರಿ ಮೂಲಕ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಭಾರತದವನೇ ಈ ದಾಂಡಿಗ
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಶತಕ:
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಉಗ್ರ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಡಮ್ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 6, 2006 ರಂದು, ಆಡಮ್ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಕೇವಲ 57 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೇಗದ ಶತಕದ ದಾಖಲೆ (56 ಎಸೆತಗಳು) ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿವಿಯನ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿಸ್ಬಾ-ಉಲ್-ಹಕ್ (56 ಎಸೆತಗಳು) ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು. ಆದರೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಮ್ (54 ಎಸೆತಗಳು) ಎರಡನ್ನೂ ಮೀರಿ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಇನ್ನೂ ಈ ದಾಖಲೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ.
ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 0-2 ಸರಣಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆಯನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಶಸ್ ಅನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.
ಪರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರ ಪ್ರತಿಭೆ:
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಂಡವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಲು ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ದಿನದ ಆಟದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಇದು ನಿಜವಾಯಿತು. ಮೈಕೆಲ್ ಹಸ್ಸಿ ಅವರ ಆಶಸ್ನ ಮೊದಲ ಶತಕ, ಮೈಕೆಲ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಡಮ್ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಅವರ ಮೂರನೇ ಶತಕದಿಂದಾಗಿ, ತಂಡವು ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಊಟದ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳು 69 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಮೈಕೆಲ್ ಹಸ್ಸಿ (ಔಟಾಗದೆ 74) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕಾಂಗರೂಗಳು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 244 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದ್ದರು.
ಇದರ ನಂತರ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ, ದಂತಕಥೆಯ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಗ್ಲೆನ್ ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ ನೇತೃತ್ವದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಬೆವರಿಳಿಸಿತು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಂಡವು 215 ರನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ 29 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ನೀಡಿತು. ನಂತರ, ಆತಿಥೇಯರು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ, ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದರು. ಜಸ್ಟಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗರ್ (0) ಅವರನ್ನು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೊಗಾರ್ಡ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೇಡನ್ (92 ರನ್) ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಪಾಂಟಿಂಗ್ (75 ರನ್) ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ವಿನಾಶವನ್ನು ಮೈಕೆಲ್ ಹಸ್ಸಿ, ಮೈಕೆಲ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಆಡಮ್ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಭರಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 39 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 14 ಬೌಂಡರಿ ಮೂಲಕ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಭಾರತದವನೇ ಈ ದಾಂಡಿಗ
ಪರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್:
ಹಸ್ಸಿ 156 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 103 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಮೈಕೆಲ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ 164 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 136 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆಡಮ್ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಕೇವಲ 57 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು 59 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 102 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 172.88 ಆಗಿತ್ತು. ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮಾಂಟಿ ಪನೇಸರ್ ಎಸೆದ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು 24 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 107 ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಪನೇಸರ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 709 ವಿಕೆಟ್ಗಳು, ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 83 ಮತ್ತು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 27 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 819 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಬೌಲರ್ ಆ ದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಪನೇಸರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಂಡವು ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 527 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಗೆಲ್ಲಲು 557 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು 350 ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಕಾಂಗರೂ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯವನ್ನು 206 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು.