Asia Cup 2025: ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ; ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳು!

Asia Cup 2025: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025ರ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವು ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 188 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪೇರಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 94 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಪಡೆ 94 ರನ್ ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
ಅಫ್ಘನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಅಬ್ಬರ!!
ಅಬುಧಾಬಿಯ ಶೇಖ್ ಜಾಯೆದ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಾಂಕ್ ಕಾಂಗ್ ಬೌಲರ್ಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ಕೇವಲ 26 ರನ್ ಗಳಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಮತ್ತು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜದ್ರಾನ್ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತಂಡವು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ನಂತರ ಸೇದಿಕುಲ್ಲಾ ಅಟಲ್ (52 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 6 ಬೌಂಡರಿ ಇದ್ದ ಅಜೇಯ 73) ಮತ್ತು ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಒಮರ್ಜಾಯ್ (21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 2 ಬೌಂಡರಿ ಇದ್ದ 53) ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಈ ಜೋಡಿ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 82 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ನೀಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾದರು. ಇದಲ್ಲದೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ (26 ಎಸೆಗಳಲ್ಲಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 3 ಬೌಂಡರಿ ಇದ್ದ 33) ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಮೂವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಅಫ್ಘನ್ ತಂಡವು 188 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪೇರಿಸಿತು. ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಪರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಶುಕ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕಿಂಚಿತ್ ಷಾ ತಲಾ 2, ಅತೀಕ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ ಖಾನ್ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.
Afghanistan seal a thumping win over Hong Kong, China in the Asia Cup 2025 opener 🔥#AFGvHKG 📝: https://t.co/LnDR6APUjb pic.twitter.com/u1kLGBzaXe
— ICC (@ICC) September 9, 2025
ಉಮರ್ಜೈ ದಾಖಲೆ
ಒಮರ್ಜಾಯ್ ಅವರ ಈ ಅರ್ಧಶತಕವು ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕವಾಗಿದೆ. ಒಮರ್ಜಾಯ್ ಕೇವಲ 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ನಬಿ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬ್ದಿನ್ ಅವರ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕದ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮುರಿದರು.
ಅಫ್ಘನ್ ಮಾರಕ ದಾಳಿಗೆ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ತತ್ತರ!!
189 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಕಳಪೆ ಆರಂಭವನ್ನ ಪಡೆಯಿತು. ಕೇವಲ 22 ರನ್ಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಅಫ್ಘನ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ತಂಡವು ನಂತರವೂ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಘನ್ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಲು ಬಾಬರ್ ಹಯಾತ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಬಾಬರ್ 43 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 39 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪರ ಗುಲಾಬ್ದಿನ್ ನೈಬ್ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ರನ್ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಫಜಲ್ಹಕ್ ಫಾರೂಕಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು, ಉಮರ್ಜೈ, ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ರನೌಟ್ ಆದರು.
