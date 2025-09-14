English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

IND vs PAK: ಪಾಕ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ; ಪಾಂಡ್ಯ, ಬುಮ್ರಾ, ಸೂರ್ಯ ಮೋಡಿಗೆ ವಿಲವಿಲ ಒದ್ದಾಡಿದ ಎದುರಾಳಿಗಳು

Team India win against Pakistan: ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದು,  ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಭಾರತ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 14, 2025, 11:35 PM IST
    • ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ರೋಮಾಂಚನ
    • ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಿಂದಲೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ
    • 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು

IND vs PAK: ಪಾಕ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ; ಪಾಂಡ್ಯ, ಬುಮ್ರಾ, ಸೂರ್ಯ ಮೋಡಿಗೆ ವಿಲವಿಲ ಒದ್ದಾಡಿದ ಎದುರಾಳಿಗಳು

Team India win against Pakistan: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ರೋಮಾಂಚನ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಿಂದಲೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದಿತು. ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.

ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದು,  ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಭಾರತ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಫಸ್ಟ್‌ ಓವರ್,​ ಫಸ್ಟ್‌ ಬಾಲ್​, ಫಸ್ಟ್‌ ಡಕೌಟ್​​..! ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಿರದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೆಸರಿಗೆ

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ರನ್‌ಗಳ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ 5 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳನ್ನು ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಕುಲದೀಪ್ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬುಡವನ್ನೇ ಅಲುಗಾಡಿಸಿದರು. ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ 33 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದಿಂದ ಸಾಹಿಬ್‌ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ 40 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಕೇವಲ 127 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಸ್ಯಾಮ್ ಅಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಘಾ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರುಗಳು ಸಹ ಭಾರತದ ಎದುರು ವಿಫಲವಾದವು. ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ ತಂಡದ ಮಾನ ಕಾಪಾಡಿದರು ಎಂದನ್ನಬಹುದು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 4 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 33 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 127 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದರು. 128 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಬುಮ್ರಾ ಎಸೆತಕ್ಕೆ 6 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂದವನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಯಿಟ್ಟ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ..! ಒಂದೇ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಖೇಲ್ ಖತಂ.. ದುಕಾನ್‌ ಬಂದ್‌!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಭಾರತದ ಜೆನ್-ಝಡ್ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 31 ರನ್‌ಗಳ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಸ್ಫೋಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ತಿಲಕ್ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 31 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರ್ಯ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಬೆಂಕಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಜೇಯ 47 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಇದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

India vs Pakistan Asia CupTeam IndiaTeam India win against Pakistan

