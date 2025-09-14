IND vs PAK: ಪಾಕ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ; ಪಾಂಡ್ಯ, ಬುಮ್ರಾ, ಸೂರ್ಯ ಮೋಡಿಗೆ ವಿಲವಿಲ ಒದ್ದಾಡಿದ ಎದುರಾಳಿಗಳು

Team India win against Pakistan: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ರೋಮಾಂಚನ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಿಂದಲೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದಿತು. ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.
ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದು, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಭಾರತ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ರನ್ಗಳ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ 5 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಕುಲದೀಪ್ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬುಡವನ್ನೇ ಅಲುಗಾಡಿಸಿದರು. ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ 33 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದಿಂದ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ 40 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಕೇವಲ 127 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಸ್ಯಾಮ್ ಅಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಘಾ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರುಗಳು ಸಹ ಭಾರತದ ಎದುರು ವಿಫಲವಾದವು. ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ ತಂಡದ ಮಾನ ಕಾಪಾಡಿದರು ಎಂದನ್ನಬಹುದು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 33 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 127 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದರು. 128 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿದರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಭಾರತದ ಜೆನ್-ಝಡ್ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 31 ರನ್ಗಳ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಸ್ಫೋಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ತಿಲಕ್ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 31 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರ್ಯ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಬೆಂಕಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಜೇಯ 47 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಇದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.