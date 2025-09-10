English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Asia Cup 2025ರ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌ 11 ಪ್ರಕಟ..! ಯಾರು ಇನ್‌? ಯಾರು ಔಟ್‌?

Asia Cup Team India playing 11: ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್-11 ರ ಮೇಲಿವೆ. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮರಳಿರುವುದರಿಂದ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಆಡುವುದು ಕಷ್ಟ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 10, 2025, 12:27 PM IST
    • ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ
    • ಗಿಲ್ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ
    • ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್-11 ರ ಮೇಲಿವೆ

Trending Photos

ಇಪಿಎಸ್ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಹು ದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಸ್ತು
camera icon6
EPS
ಇಪಿಎಸ್ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಹು ದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಸ್ತು
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕರು ಇವರೇ ನೋಡಿ.. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಒಡೆಯ!
camera icon9
Bigg Boss real owner
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕರು ಇವರೇ ನೋಡಿ.. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಒಡೆಯ!
ಈ ಡೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಕುಬೇರ ಕುಲದವರು... ಇವರ ಜನ್ಮಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಇರುವುದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಗ! ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವರು!
camera icon11
lucky birth date
ಈ ಡೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಕುಬೇರ ಕುಲದವರು... ಇವರ ಜನ್ಮಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಇರುವುದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಗ! ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವರು!
ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿ, ಹೊಡೆಯಲಿದೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!!
camera icon7
Budhaditya Yoga
ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿ, ಹೊಡೆಯಲಿದೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!!
Asia Cup 2025ರ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌ 11 ಪ್ರಕಟ..! ಯಾರು ಇನ್‌? ಯಾರು ಔಟ್‌?

Asia Cup Team India playing 11: ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಬುಧವಾರ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10) ರಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ವಿರುದ್ಧ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರದಂದು, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವು ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಸೀಮಿತ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಡಲಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಟಿ20 ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಇವೇ ಟಾಪ್ 5 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು

ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್-11 ರ ಮೇಲಿವೆ. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮರಳಿರುವುದರಿಂದ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಆಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಗಿಲ್ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಫಿನಿಷರ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 3 ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅನುಮಾನಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕುಲದೀಪ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರು.

1983 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ XI ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಆಡುವ XI ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಬಹುತೇಕ ದೃಢವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡುವುದು ಕಷ್ಟ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  Asia Cup 2025: ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ; ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳು!

ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ XI

ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ಉಪನಾಯಕ), ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ನಾಯಕ), ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಜಸ್‌ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Team India Playing 11Asia Cup Team India playing 11Asia Cup India playing 11

Trending News