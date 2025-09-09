English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Asia cup 2025: ಇಂದಿನಿಂದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಆರಂಭ: ಟೂರ್ನಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ? ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಪಿಚ್‌ ವರದಿ ಹೇಗಿದೆ?

Asia cup 2025 Afghanistan vs Hong Kong: ಐದು ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳು (ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ vs ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್) ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ನಡುವೆ ನಡೆದಿವೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 9, 2025, 04:04 PM IST
    • ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ನಡುವಿನ ಹೆಡ್-ಟು-ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆ
    • ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಮಂಗಳವಾರ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9) ಆರಂಭ
    • ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ XI

Asia cup 2025: ಇಂದಿನಿಂದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಆರಂಭ: ಟೂರ್ನಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ? ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಪಿಚ್‌ ವರದಿ ಹೇಗಿದೆ?

Asia cup 2025 Afghanistan vs Hong Kong: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಮಂಗಳವಾರ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9) ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಈ ವರ್ಷ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2016 ರ ನಂತರ ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. 

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಐದು ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳು (ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ vs ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್) ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ನಡುವೆ ನಡೆದಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಎರಡನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್‌ನ ಕೊನೆಯ ಗೆಲುವು 2015 ರಲ್ಲಿ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ನಡುವಿನ ಹೆಡ್-ಟು-ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆ: 

ಆಡಲಾದ ಪಂದ್ಯಗಳು: 5
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಗೆಲುವು: 3
ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಗೆಲುವು: 2

ಪಂದ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭ:
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವು ಭಾರತೀಯ ಸಮಯ ರಾತ್ರಿ 8:00 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಟಾಸ್ ಸಂಜೆ 7:30 ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಪಂದ್ಯದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವು ಸೋನಿ ಲೈವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ವೀಕ್ಷಕರು ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಿಚ್ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ವರದಿ:
ಅಬುಧಾಬಿಯ ಪಿಚ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆಟ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಿಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ದುಬೈಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಅಬುಧಾಬಿ ಸ್ಪಿನ್‌ಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಬಲವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಂಜೆ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ XI:

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ: ರಶೀದ್ ಖಾನ್ (ನಾಯಕ), ರಹಮಾನಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜದ್ರಾನ್, ಸೆಡಿಕುಲ್ಲಾ ಅಟಲ್, ದರ್ವಿಶ್ ರಸೂಲಿ, ಕರೀಮ್ ಜನತ್, ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಉಮರ್ಜೈ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ, ಎಎಮ್ ಗಜನ್‌ಫರ್, ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಫಜಲ್‌ಹಕ್ ಫಾರೂಕಿ.

ಹಾಂಕಾಂಗ್: ಯಾಸಿನ್ ಮುರ್ತಾಜಾ (ನಾಯಕ), ಅನ್ಶಿ ರಾತ್, ಮಾರ್ಟಿನ್ ಕೊಯೆಟ್ಜಿ, ಕಿಂಚಿತ್ ಶಾ, ಶಾಹಿದ್ ವಾಸಿಫ್, ಜೀಶನ್ ಅಲಿ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಐಜಾಜ್ ಖಾನ್, ನಿಜಾಕತ್ ಖಾನ್, ಅತೀಕ್ ಇಕ್ಬಾಲ್, ಅಲಿ ಹಸನ್, ಎಹ್ಸಾನ್ ಖಾನ್.

