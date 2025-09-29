English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅಚ್ಚರಿ ಆಟ, ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಘರ್ಜನೆ! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ..

india vs pakistan: ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ರ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವುದಲ್ಲದೇ, 9 ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು.

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 29, 2025, 12:43 AM IST
  • ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕುಸಿಯಿತು
  • ಭಾರತ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ವರೆಗೆ ಆಟವಾಡಿ ರೋಮಾಂಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು

ಅಚ್ಚರಿ ಆಟ, ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಘರ್ಜನೆ! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ..

Asia Cup 2025 Final: ಭಾನುವಾರ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28) ದುಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ರ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಔಟಾಯಿತು. ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದರೂ, ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರಣಿ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. 12.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 113 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸತತ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು. ನಂತರ ಭಾರತ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಆಟವಾಡಿ ರೋಮಾಂಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆಘಾತವೆಂದರೆ ಸಾಹಿಬ್‌ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 57 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದಾಗ. ನಂತರ, ಸ್ಯಾಮ್ ಅಯೂಬ್ 14 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ 0 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 46 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ 15 ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಔಟಾದರು. ಹುಸೇನ್ ತಲಾತ್ (1) ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಘಾ (8) ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಪಂದ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದರು. ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ 2 ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ 2 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ 2 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 33 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು 19.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 146 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.

ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೆಡವಿದರು. ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ, ಬುಮ್ರಾ, ಕುಲದೀಪ್, ಅಕ್ಷರ್ ಮತ್ತು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಂತರ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಪರ್ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.

147 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಎರಡನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಔಟಾದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 24 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಶಿವಂ ದುಬೆ ಕೂಡ 33 ರನ್‌ಗಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು.

ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅರ್ಧಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು 2025 ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ವರೆಗೆ ಆಟವಾಡಿ ರೋಮಾಂಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ 69 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು.

 

