ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ? ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..

Asia Cup controversy: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ, ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ಪದಕಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿವಾದವು ಕಡಿಮೆಯಾಗದೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಎಸಿಸಿ) ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಐದು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿತು.
ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ನಡೆದ ಘಟನೆಯಿಂದ ಈ ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಭಾರತ ತಂಡವು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಪಿಸಿಬಿ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಅವರಿಂದ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ಪದಕಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ನಂತರ ನಖ್ವಿ ಸ್ವತಃ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ಅದಿಲ್ಲದೇ ಆಚರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಘಟನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು. ಇದು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿತು.
ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಎಸಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಿಸಿಸಿಐ ಪರವಾಗಿ ರಾಜೀವ್ ಶುಕ್ಲಾ ಮತ್ತು ಆಶಿಶ್ ಶೆಲಾರ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಟ್ರೋಫಿ ವಿವಾದವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ, ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಅಂಡರ್-19 ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಇತರ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಟ್ರೋಫಿ ವಿವಾದವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪರಿಹರಿಸಲು ಔಪಚಾರಿಕ ಆಫ್ಲೈನ್ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ಬಿಸಿಸಿಐ, ಪಿಸಿಬಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಬಿ), ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ (ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ) ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಎಸಿಬಿ) ಗೆ ಎಸಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಭಾರತ ತಂಡವು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಎಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಇನ್ನೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಇದು ಅಸಂಭವವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
