2025ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ: ಸೋತ ತಂಡಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ!!

Asia Cup 2025 : ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಯುಎಇ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಓಮನ್ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ʼಎʼ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 9, 2025, 08:18 PM IST
  • 2025ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಇಂದಿನಿಂದ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9) ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ
  • ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ರಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ನಡೆಯಲಿದೆ

2025ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ: ಸೋತ ತಂಡಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ!!

Asia Cup 2025 prize money

: 2025ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಇಂದಿನಿಂದ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9) ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ನಡುವೆ ಅಬುಧಾಬಿಯ ಶೇಖ್ ಜಾಯೆದ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಭಾರತವು ದುಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.

2025ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಳ

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2.6 ಕೋಟಿ ರೂ., ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1.3 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ACC)ನಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಮತ್ತು ಸೋತ ತಂಡಗಳೆರಡರ ಮೇಲೂ ಹಣದ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 23 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು... ಆ ಲೋಗೋ ಇಲ್ಲದೆ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ! ಏಷ್ಯಾಕಪ್​​ಗೆ ಹೊಸ ಜರ್ಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ

ಟಿ-20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 2022ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್  

ಈ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವು ಕಳೆದ ಟಿ-20 ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ-20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಗೆದ್ದಾಗ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1.6 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ದೊರಕಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ 79.66 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡಗಳು ಸಹ ಸುಮಾರು 53 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು 39 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದವು.

ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಗೆದ್ದ ದಾಖಲೆ  

2023ರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಅನ್ನು ODI ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಯಿತು. ಅಂದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡವು ಗರಿಷ್ಠ 8 ಬಾರಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವು 6 ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 2 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Asia cup 2025: ಇಂದಿನಿಂದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಆರಂಭ: ಟೂರ್ನಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ? ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಪಿಚ್‌ ವರದಿ ಹೇಗಿದೆ?

2016ರಲ್ಲಿ ಟಿ-20 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ

ಭಾರತ ತಂಡವು ಪ್ರಸಕ್ತ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಲಿದೆ. ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಟಿ-20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗಿದೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಟಿ-20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು.

