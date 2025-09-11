India vs Pakistan
: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿರುವ ಭಾರತ Vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಸುತ್ತ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಪಂದ್ಯವನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ (PIL) ಹೂಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹುತಾತ್ಮರ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಅವಮಾನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟಿ-20 ಟೂರ್ನಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯವು ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಲೈವ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಲ್ವರು ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನ ಆಡುವುದು ಹುತಾತ್ಮರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ಅವಮಾನವೆಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮನರಂಜನೆಗಿಂತ ದೇಶದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವೆಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್ಪಾಟ್! ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್, ನೆಕ್ಸಾನ್ ಖರೀದಿಸಿ.. ಹೊಸ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI)ಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷ(Party)ವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಅನ್ನ ಯುವಜನ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಆಡಳಿತ ಕಾಯ್ದೆ, 2025 ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೂಡ ಆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ರಚಿಸಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂಡಳಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ AoR (ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್) ಅನ್ಸಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಚೌಧರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಉರ್ವಶಿ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು vs ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರರು ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಯುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಆಡಳಿತ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೀಸನ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8th Pay Commission: ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ vs ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಈ ಪಿಐಎಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆ ಗೌರವ, ಜನರ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮನರಂಜನೆ ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳ ನಡುವೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.