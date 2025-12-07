English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಗಿಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮಗೂ ಬೇಕಾ? ಬುಕ್‌ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಂದಿಗೆ ಟಾಂಗ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಗಿಲ್ಲಿ..!

BBk: ಇಂದಿನ "ಸೂಪರ್ ಸಂಡೇ ವಿತ್ ಬಾದ್‌ಷಾ ಸುದೀಪ" ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ಗಿಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀಪ್‌ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಖತ್‌ ಫನ್ನಿಯಾಗಿದೆ..

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 7, 2025, 10:23 AM IST
BBk: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12’ಶೋನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಸಖತ್‌ ಶೈನ್‌ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆ ಮಂದಿಯ ಕಾಲೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಎದುರಲ್ಲೇ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಕಲರ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೋಮೋ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು ಗಿಲ್ಲಿಯವರೇ ನಿಮ್ಮಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರಿಯೋಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುತ್ತೀರಾ ಅಂತಾ ಸುದೀಪ್‌ ಕೇಳ್ತಾರೆ.. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಲಿಗೆ ಧ್ರುವಂತ್‌ ಬಗ್ಗೆ  ನಾ ಕಂಡ ಧ್ರುವಂತ ಅಂತಾ ಬರೆಯುತ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಮಿನೇಶನ್‌ ಅಂತಾ ಬಂದ್ರೆ  ಧ್ರುವಂತ್‌ ನಾಗವಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾರೆ..ಅವರ ಎಕ್ಸಪ್ರೆಶನ್‌ ಚೇಂಜ್‌ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಾ ಗಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು..ಇನ್ನು, ಈ ಕಥೆಯ ನಾಯಕ ಸೂರಜ್‌ ಸರ್‌ ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್‌ ಪೂಲಿನಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿದ್ದೋರು ಇನ್ನೂ ಎದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ.ಆವಾಗ ಸೂರಜ್‌ ಹಾಗೂ ರಾಶಿಕಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌ ಚೇಂಜ್‌ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಸುದೀಪ್‌ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್‌ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತರುತ್ತಾರೆ.. 

ಇನ್ನು, ಕಡೆದಾಗಿ ರಘು ಅಣ್ಣಾ ಸರ್‌ ನಾನು ಅವರು ಫುಲ್‌ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್‌ ಲಾಂಗ್‌ ಮಚ್ಚು ಪೈಟಿಂಗ್‌ ಅಂತಾ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಿಡಿಸುವುದು , ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್‌ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಗಿಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್‌ ಮುಂದೆ ರಘು ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಲ್ಲಾದರ ನಡುವೆ ಎಲಿಮೀನೇಶನ್‌ ಕತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 

