  ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ರಿಲೀಫ್‌ ಏನದು ಪ್ರಕರಣ?

ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ರಿಲೀಫ್‌ ಏನದು ಪ್ರಕರಣ?

Actor Yash:  ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಬಿಗ್‌ ರಿಲೀಫ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.. 

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 6, 2025, 03:36 PM IST
  • ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಟ ಯಶ್​ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನಿಂದ ಬಿಗ್​ ರಿಲೀಫ್..!
  • ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದ ಆಲಿಸಿ ನೋಟಿಸ್‌ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್



Actor Yash:  2013-14 ರಿಂದ 2018-19 ಅವಧಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಯಶ್​ಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ನೋಟಿಸ್ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ನ್ಯಾ.ಎಸ್ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಏನಿದು ಕೇಸ್ ಅನ್ನೋದರ ಡೀಟೆಲ್ಸ್‌ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಓದಿ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಟ ಯಶ್​ ಅವರಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರಿಲೀಫ್​ ನೀಡಿದೆ. 2013-14 ರಿಂದ 2018-19 ಅವಧಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಯಶ್​ಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ನೋಟಿಸ್ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ನ್ಯಾ.ಎಸ್ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.  ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ತನಿಖೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಕನ್ಸ್​ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್​​ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಟ ಯಶ್ ವಾಸಿಸಿದ್ದ ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಮನೆ, ಅವರು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ತಾಜ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್​ ರೂಮ್ ಶೋಧಿಸಿತ್ತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಅಂದರೆ 2021ರಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು. 

ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 153 ಸಿ ಅಡಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 12, 2019 ರ ನೋಟಿಸ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, 2021ರಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದ ಬಳಿಕವೂ ‘ಶೋಧನೆ ನಡೆಸದ ವ್ಯಕ್ತಿ’ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದು ಏಕೆ ಅನ್ನೋದು ಯಶ್ ವಾದವಾಗಿತ್ತು. 

ತಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಶೋಧಿಸಿದ್ದರೂ 153 ಸಿ ಅಡಿ ನೋಟಿಸ್ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವೆಂದು ಯಶ್ ಪರ ವಕೀಲರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಹೊಂಬಾಳೆ ಕನ್ಷ್​ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ವಾರೆಂಟ್ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಹೊಂಬಾಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತ್ರ ಯಶ್ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಶೋಧಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಯಶ್ ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಐಟಿ ವಾದ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಶೋಧಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದರೂ 153 ಸಿ ಅಡಿ ನೋಟಿಸ್ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ. ಶೋಧನೆ ವೇಳೆ ದಾಖಲೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮಹಜರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದೂ ಸೆ.153 ಸಿ ಅಡಿ ಶೋಧನೆಗೊಳಗಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೆಂದು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಯಶ್ ಪರ ವಾರ ಮಂಡನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ವಾದ-ಪ್ರತಿವಾದ ಆಲಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠವು ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದ್ದ ನೋಟಿಸನ್ನೇ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ರಾಕಿ ಬಾಯಿ ಯಶ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ರಿಲೀಫ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಿಚ್ಚನ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲೆ ಧ್ರುವಂತ್ ರಜತ್‌ ಕಿತ್ತಾಟ ಇಡೀ ಮನೆ ಶೇಕ್‌ ಶೇಕ್‌..!
 

