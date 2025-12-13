English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಉದುರಲು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಇದೇ..! ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಉದುರಲು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಇದೇ..! ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ

Hair care tips : ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಬಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೇನು..? ಬನ್ನಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 13, 2025, 03:34 PM IST
    • ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.
    • ಅವುಗಳ ಬಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ.
    • ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತವೆ?

ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಉದುರಲು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಇದೇ..! ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ

Hair fall reason : ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸತುವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸತುವಿನ ಕೊರತೆಯು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮುರಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ..

ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕೊರತೆಯು ನೆತ್ತಿಯ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ನೀವು ಪೂರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹಳದಿ ಅಲ್ಲ ಈ ನೀಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೆ ವಾರದಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾಟ್‌ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತೆ! ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ

ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಕೂದಲು ಉದುರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಕ್ ಅನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.

ಕೂದಲಿನ ರಚನೆಗೆ ಕಾಲಜನ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶವಾಗಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅದರ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದರ ಕೊರತೆಯು ಕೂದಲು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮುರಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಮುಂತಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹುಬ್ಬಿನ ಮೇಲಿರುವ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ 5 ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ!

ಕೂದಲಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕೂದಲಿನ ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಕೊರತೆಯು ಕೂದಲಿನ ದುರ್ಬಲತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

