ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಉದುರಲು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಇದೇ..! ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ

Hair fall reason : ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸತುವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸತುವಿನ ಕೊರತೆಯು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮುರಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ..
ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕೊರತೆಯು ನೆತ್ತಿಯ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ನೀವು ಪೂರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಕೂದಲು ಉದುರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಕ್ ಅನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.
ಕೂದಲಿನ ರಚನೆಗೆ ಕಾಲಜನ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶವಾಗಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅದರ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದರ ಕೊರತೆಯು ಕೂದಲು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮುರಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಮುಂತಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.
ಕೂದಲಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕೂದಲಿನ ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಕೊರತೆಯು ಕೂದಲಿನ ದುರ್ಬಲತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.