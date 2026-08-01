/CWG 2026: ಜೂಡೋದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ.. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಅಸ್ಮಿತಾ ಡೇ!?

Commonwealth Games Judo : ಗ್ಲ್ಯಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 2026ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ 48 ಕೆಜಿ ಜೂಡೋ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಸ್ಮಿತಾ ಡೇ ಅವರು ಕೆನಡಾದ ಹೈಡಿ ಕ್ವಾಚ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಲಭಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 18ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಸ್ಮಿತಾ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.
ಜೂಡೋದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಚಿನ್ನ
ಅಸ್ಮಿತಾ ಡೇ ಅವರ ಗೆಲುವು ಕೇವಲ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವಲ್ಲ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಜೂಡೋ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಜೂಡೋ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಜೂಡೋ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಸ್ಮಿತಾ ಅವರ ಗೆಲುವು ಹೊಸ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದೆ.
ಫೈನಲ್ವರೆಗಿನ ಅಸ್ಮಿತಾ ಅವರ ಪಯಣ
ಅಸ್ಮಿತಾ ಡೇ ಟೂರ್ನಿಯ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನ ಇವಾ ಎವಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸಮ್ಮರ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟರು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ಹೈಡಿ ಕ್ವಾಚ್ ವಿರುದ್ಧ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆಡಿದ ಅಸ್ಮಿತಾ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಯಾರು ಈ ಅಸ್ಮಿತಾ ಡೇ?
ತ್ರಿಪುರಾದ ಬೆಲೋನಿಯಾ ಮೂಲದ ಅಸ್ಮಿತಾ ಡೇ ಅವರ ಕ್ರೀಡಾ ಪಯಣ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು 800 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ವೇಳೆ ಜೂಡೋ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನೇ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಭೋಪಾಲ್ನ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (SAI) ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತುದಾರ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸೋಲಂಕಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದ ಅಸ್ಮಿತಾ ಇಂದು ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಜೂಡೋ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಭಾವುಕರಾದ ಚಾಂಪಿಯನ್
ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಅಸ್ಮಿತಾ ಡೇ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಪದಕವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೋಚ್, ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ತ್ರಿಪುರಾ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನೆದು, ಅವರ ಬೆಂಬಲವೇ ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅಸ್ಮಿತಾ ಅವರ ಮಾತು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಟ್ಟಿತು.
ಅಸ್ಮಿತಾ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಅಸ್ಮಿತಾ ಹಲವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರು. 2025ರಲ್ಲಿ ಮೊರಾಕೊದ ಕಾಸಾಬ್ಲಾಂಕಾ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, 2023ರ ಮಕಾವು ಜೂನಿಯರ್ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಏಷ್ಯನ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದು, ಜೂನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನೂ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಪದಕ ಬೇಟೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ
ಅಸ್ಮಿತಾ ಡೇ ಅವರ ಚಿನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 18ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದಕಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಗ್ಲ್ಯಾಸ್ಗೋ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಭಿಯಾನ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತಿದೆ.
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