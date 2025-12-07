English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕೇವಲ ಅರ್ಧಶತಕಗಳಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಡೀಲ್‌.. ಆಶಸ್‌ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್‌ ಪಡೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌!

‌ಆಶಸ್‌ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಮಿಚೆಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್ಕ್‌ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆರು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದರು.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 7, 2025, 05:55 PM IST
  • ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಜತೆ ಎರಡನೇ ಆಶಸ್‌ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
  • ಶತಕ ಸಿಡಿಸದೇ ಕೇವಲ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಡೀಲ್‌
  • ಇಡೀ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಆಸಿಸ್‌ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ಸ್‌

ಕೇವಲ ಅರ್ಧಶತಕಗಳಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಡೀಲ್‌.. ಆಶಸ್‌ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್‌ ಪಡೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌!
Pic credit: Cricbuzz

ಆಶಸ್‌ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಆಸಿಸ್‌ನ ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್‌ ಮಿಚೆಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್ಕ್‌ ಹಾಗೂ ಮೈಕಲ್‌ ನೆಸರ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮುಂದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಟೀಮ್‌ ತಲೆ ಬಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟೀಮ್‌ 2-0ನಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. 

ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಶಸ್‌ನ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬೆನ್‌ಸ್ಟೋಕ್ಸ್‌ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರು. ತಂಡದ ಪರ ಓಪನರ್‌ಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಜ್ಯಾಕ್‌ ಕ್ರಾಲಿ ಮತ್ತು ಬೆನ್‌ ಡಕೆಟ್‌ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಡಕೆಟ್‌ ಮೊದಲ ಬೌಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಕೌಟ್‌ ಆದರು. ಇವರ ಬಳಿಕ ಓಲಿ ಪೋಪ್‌ ಮೂರು ಬಾಲ್‌ ಆಡಿ ಡಕೌಟ್‌ ಆದರು. ಆದರೆ ಇವರ ನಂತರ ಬಂದ ಜೋ ರೂಟ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ವೇಗ ತಡೆದು, ತಾಳ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಂಟ್ಟರು. 

ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜ್ಯಾಕ್‌ ಕ್ರಾಲಿ ಮತ್ತು ಜೋ ರೂಟ್‌ ಉತ್ತಮ ಜೋಡಿಯಾಟವಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 122 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೆ, ರೂಟ್‌ ಮನಮೋಹಕವಾದ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್‌ 38 ರನ್‌ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಲೇ ಇಲ್ಲ. ಜೋ ರೂಟ್‌ 138 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 334 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಚೆಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್ಕ್‌ ಮತ್ತೆ ಆರು ವಿಕೆಟ್‌ ಉರುಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಆಸಿಸ್‌ ಟೀಮ್‌, ಜೇಕ್‌ ವೆದಾರಾಲ್ಡ್‌ 72, ಮಾರ್ನಸ್ ಲ್ಯಾಬುಶೇನ್ 65, ನಾಯಕ ಸ್ಮಿತ್‌ 61, ಅಲೆಕ್ಸ್‌ ಕ್ಯಾರಿ 63, ಮಿಚೆಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್ಕ್‌ 77 ಈ ಎಲ್ಲರ ಹಾಫ್‌ ಸೆಂಚುರಿಯಿಂದ ಆಸಿಸ್‌ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 511 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿ ಆಲೌಟ್‌ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 177 ರನ್‌ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.  

ಇದರ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಬ್ರಿಟನ್‌ ಟೀಮ್‌ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಲಿ 44, ಓಲಿ ಪೋಪ್‌ 26, ನಾಯಕ ಬೆನ್‌ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್‌ 50 ಹಾಗೂ ವಿಲ್‌ ಜಾಕ್ಸ್‌ 41 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೇ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ಇದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 241 ರನ್‌ಗೆ ಆಲೌಟ್‌ ಆಯಿತು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈಕಲ್‌ ನೆಸರ್‌ ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ರನ್‌ ವೇಗಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಭೇಟಿ.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿರಾಟ್‌ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ?

ಕೇವಲ 65 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸುಲಭವಾಗಿಯೇ ಗುರಿ ತಲುಪಿತು. ಈ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಪರ ಜೋ ರೂಟ್‌ ಒಂದು ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದರೆ ಎರಡು ಟೀಮ್‌ಗಳಿಂದ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಕೂಡ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಸಿಸ್‌ ಅಂತೂ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಐದು ಅರ್ಧಶತಕಗಳಿಂದ ಇಡೀ ಪಂದ್ಯದ ಗತಿಯನ್ನೇ ಚೇಂಜ್‌ ಮಾಡಿತು ಎನ್ನಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಿಚೆಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್ಕ್‌ 6 ಹಾಗೂ ಮೈಕಲ್‌ ನೆಸರ್‌ 5 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದು ಗೆಲುವಿಗೆ ನೆರವಾದರು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ ಕೈಯಿಂದ ಕೇಕ್‌ ತಿನ್ನದ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ.. ಕೊಹ್ಲಿ ಫುಲ್‌ ಹ್ಯಾಪಿ, ಯಾಕೆ?

