English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • 30 ಕೋಟಿ ರೂ ಗೆ ಕೆಕೆಆರ್ ಗೆ ಪಾಲಾದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್..!

30 ಕೋಟಿ ರೂ ಗೆ ಕೆಕೆಆರ್ ಗೆ ಪಾಲಾದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್..!

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ನನ್ನು ಕೆಕೆಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌ನ ಅಣಕು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿತು, ₹30.5 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $3.05 ಮಿಲಿಯನ್) ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 15, 2025, 06:07 PM IST
  • ಭಾರತದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಣಕು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು
  • ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ₹7 ಕೋಟಿ (70 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ) ಗೆ ಖರೀದಿಸಿದರು
  • ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
camera icon5
Launceston Elliot
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವಿದು! ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ
camera icon7
Gold prices today
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವಿದು! ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ
ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 3 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ! ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ ಆರಂಭ..
camera icon11
Trigrahi Yog Effects
ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 3 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ! ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ ಆರಂಭ..
ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಎಂದು ರಜತ್‌ಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಓಪನ್‌ ಚಾಲೆಂಜ್‌
camera icon6
Bigboss kannada 12̧ gilli nata ̧ open challenge ̧ rajath ̧ sudeep
ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಎಂದು ರಜತ್‌ಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಓಪನ್‌ ಚಾಲೆಂಜ್‌
30 ಕೋಟಿ ರೂ ಗೆ ಕೆಕೆಆರ್ ಗೆ ಪಾಲಾದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್..!

Add Zee News as a Preferred Source

ನವದೆಹಲಿ: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.ಈ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ, ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಣಕು ಹರಾಜನ್ನು ನಡೆಸಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಾಜಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.ಈ ಅಣಕು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್, ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ MI! ಹರಾಜು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದೇ ಅದ್ಭುತ?

ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್‌ಗೆ 30 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ:

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ನನ್ನು ಕೆಕೆಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌ನ ಅಣಕು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿತು, ₹30.5 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $3.05 ಮಿಲಿಯನ್) ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು. ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ KKR ಪರ ಗ್ರೀನ್‌ಗಾಗಿ ₹30.5 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $3.05 ಮಿಲಿಯನ್) ವರೆಗೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದರು.ಈ ಆಟಗಾರ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಆಟಗಾರ, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಈ ಋತುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL Auction 2026: ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಯಾವ್ಯಾವ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ರೆಡ್‌ ಆರ್ಮಿ ಕಣ್ಣು!

ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಣಕು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು. ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ₹7 ಕೋಟಿ (70 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ) ಗೆ ಖರೀದಿಸಿದರು.ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.ಈ ಆಟಗಾರ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು.ಆದರೆ ಈಗ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್‌ಗೆ 19 ಕೋಟಿ ರೂ.

ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌ನ ಅಣಕು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಅವರನ್ನು ₹19 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಯಿತು.ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಲಕ್ನೋ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು.ಅವರ ಪವರ್-ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಆಫ್-ಸ್ಪಿನ್ ಮತ್ತು ಲೆಗ್-ಸ್ಪಿನ್ ಎರಡು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

About the Author
IPL 2026 mini auction newsCameron Green all rounder IPLCameron Green Ashes bowlingCameron Green back surgery recoveryCameron Green IPL teams

Trending News