ನವದೆಹಲಿ: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.ಈ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ, ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಣಕು ಹರಾಜನ್ನು ನಡೆಸಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಾಜಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.ಈ ಅಣಕು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್, ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ಗೆ 30 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ:
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ನನ್ನು ಕೆಕೆಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಅಣಕು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿತು, ₹30.5 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $3.05 ಮಿಲಿಯನ್) ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು. ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ KKR ಪರ ಗ್ರೀನ್ಗಾಗಿ ₹30.5 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $3.05 ಮಿಲಿಯನ್) ವರೆಗೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದರು.ಈ ಆಟಗಾರ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಆಟಗಾರ, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಈ ಋತುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಣಕು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು. ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ₹7 ಕೋಟಿ (70 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ) ಗೆ ಖರೀದಿಸಿದರು.ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.ಈ ಆಟಗಾರ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು.ಆದರೆ ಈಗ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್ಗೆ 19 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಅಣಕು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್ ಅವರನ್ನು ₹19 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಯಿತು.ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಲಕ್ನೋ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್ ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು.ಅವರ ಪವರ್-ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಆಫ್-ಸ್ಪಿನ್ ಮತ್ತು ಲೆಗ್-ಸ್ಪಿನ್ ಎರಡು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.