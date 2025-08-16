ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ.. ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರ ನಿಧನ! ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು..

Cricket Legend Bob Simpso: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದುರಂತವೊಂದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಲೆಜೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಬಾಬ್ ಸಿಂಪ್ಸನ್ (89) ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅವರ ಸಾವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಸಿಂಪ್ಸನ್ ಅವರ ನಿಧನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ತೀವ್ರ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ.
ಬಾಬ್ ಸಿಂಪ್ಸನ್ 1957 ರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು 1978 ರವರೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ 62 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 10 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 27 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 4,869 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. 1964 ರ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 311 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಅವರು ಲೆಗ್-ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 71 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದರು. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ, ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ತರಬೇತುದಾರರಾದರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ತಂಡವನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರೆಗ್ನಂಟ್ ಆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಪತಿ... ಗಂಡನ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಕಂಡು ಶಾಕ್!
ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು:
1985 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು,
೨೦೦೬ ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್
ಗಣ್ಯರಿಂದ ಸಂತಾಪ:
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಂಥೋನಿ ಅಲ್ಬನೀಸ್ ಅವರು ಬಾಬ್ ಸಿಂಪ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, "ಆಟಗಾರ, ನಾಯಕ ಮತ್ತು ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದರು.. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೈಕ್ ಬೇರ್, "ಸಿಂಪ್ಸನ್ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಆಟಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾಗದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಭಾನುವಾರ ಕೈರ್ನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೌನ ಆಚರಿಸಿ ಕಪ್ಪು ತೋಳುಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರೆಗ್ನಂಟ್ ಆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಪತಿ... ಗಂಡನ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಕಂಡು ಶಾಕ್!