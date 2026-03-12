ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ಈ ಎರಡು ದೈತ್ಯ ತಂಡಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಶಾರ್ಟ್ ಕಪ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಇದು ಐಸಿಸಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಇನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ಲೇಶಕರ ಭವಿಷ್ಯ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಡಮ್ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಡೇಜಾ 2024 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಯುವ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ತಂಡವು ಸತತ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾದರೂ, ಸರಣಿ ಗೆಲ್ಲೂದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡವೇ ಎಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ತಂಡವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳಿಗಿಂತ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇತರ ತಂಡಗಳ ಮುಂದೆ ನಡುಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ತಂಡಗಳು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ನೋಡಿ ನಡುಗುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತ ತಂಡವು ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಸತತ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂಡವು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 2028ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಅದೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡವು ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಯಶಸ್ಸು ಇದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತವರಿನಲ್ಲಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿರುವ ಯಾವುದೇ ತಂಡವು ಈಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
