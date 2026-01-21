ಅಂಡರ್- 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ವೇಗದ ಶತಕದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅಂಡರ್- 19 ತಂಡದ ಓಪನರ್ ವಿಲ್ ಮಲಾಜ್ಜುಕ್, ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ, ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಮಿಬಿಯಾದ ವಿಂಡ್ಹೋಕ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂಡರ್- 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿಲ್ ಮಲಾಜ್ಜುಕ್ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಜಪಾನ್ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನ ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದ ಮಲಾಜ್ಜುಕ್, ಕೇವಲ 51 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 12 ಫೋರ್ ಹಾಗೂ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ಶೈನ್ ಆದರು. ಇದು ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕದ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಸಮೀರ್ ಮಿನ್ಹಾಸ್ ಅಂಡರ್- 19 ಒಡಿಐ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿನ್ಹಾಸ್ ಕೇವಲ 41 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿ ಈಗಲೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಂತರ ಆಸಿಸ್ನ 18 ವರ್ಷದ ವಿಲ್ ಮಲಾಜ್ಜುಕ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 51 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೂರು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನುನ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಕ್ ಮತ್ತು ಆಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ನಂತರ ಅಂಡರ್-19 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 52 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು.
ಅಂಡರ್- 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ತಂಡ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 201 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಆಸಿಸ್ ವೇಗದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಬೇಗನೇ ಜಯ ಪಡೆಯಿತು. ಕೇವಲ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 204 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು.
