/ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ 15 ವರ್ಷಗಳಾ.. ಹುಕ್, ಪುಲ್ ಶಾಟ್ಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Australian pacer Brett Lee praises Vaibhav Suryavanshi: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ T20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 15 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 99 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ಆಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಾರ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ ಅವರು, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ ಅವರು, ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಜನರು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ 15 ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿವೆಯಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ 15, 17 ಅಥವಾ 18 ವಯಸ್ಸು ಆಗಿರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ತನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೀರಿ ವೈಭವ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಅಮೂಲ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ವೈಭವ್. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹುಕ್ ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ವೈಭವ್ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಿಕ್ಸರ್, ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದು ಅಲ್ಲದೇ ಸರಿಯಾದ ಶಾಟ್ಗಳಿಂದಲೂ ತಂಡದ ಬೃಹತ್ ರನ್ಗಳ ಗುರಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದಲೇ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೆಸರು, ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಎನ್ನಬಹುದು.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಆಟ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬಾರದು. ವೈಭವ್ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಅವರಂತೆಯೇ ಬಿಡಬೇಕು. ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದರಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಆಸಿಸ್ ವೇಗಿ ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಹುಕ್ ಮತ್ತು ಪುಲ್ ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಬಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ. ಬೌಲರ್ ಮುಂದೆ ಅಂತಹ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಆಟಗಾರನಿದ್ದರೆ, ಪಂದ್ಯವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರೋಮಾಂಚಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಸವಿಯಬೇಕು. ವೈಭವ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೌನ್ಸರ್ ಮೂಲಕ ತಡೆಯಲು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಾನು ಹಾಕಿದ ಬೌಲ್ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಬೀಳಬಹುದು ಅಥವಾ ವೈಭವ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಓವರ್ನ ಪ್ರತಿ ಬಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.