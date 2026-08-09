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ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ 15 ವರ್ಷಗಳಾ.. ಹುಕ್, ಪುಲ್ ಶಾಟ್ಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ವೈಭವ್‌ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಿಕ್ಸರ್‌, ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದು ಅಲ್ಲದೇ ಸರಿಯಾದ ಶಾಟ್‌ಗಳಿಂದಲೂ ತಂಡದ ಬೃಹತ್‌ ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 09, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 04:17 PM IST
ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ 15 ವರ್ಷಗಳಾ.. ಹುಕ್, ಪುಲ್ ಶಾಟ್ಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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