ಸದ್ಯ ಸಯ್ಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟಿ20 ಟ್ರೋಫಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಗೆಲುವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿವೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್, 31 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಮೋಘವಾದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿದರ್ಭ ತಂಡ 193 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಟೀಮ್ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು. ಮುಂಬೈ ಪರ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಕೇವಲ 49 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಫೋರ್, ಎಂಟು ಆಕಾಶದೆತ್ತರದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 53 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ, 110 ರನ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದರು.
ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಇದೀಗ ಕೇವಲ 18 ವರ್ಷ 135 ದಿನಗಳು ಆಗಿವೆ. ಕೇವಲ 18 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಯುಷ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಲಿಸ್ಟ್- ಎ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಈ ಮೂರು ಫಾರ್ಮೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಯಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು 19 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು 19 ವರ್ಷ 339 ದಿನಗಳು ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ದರು. ರೋಹಿತ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಈ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ, ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮೂರನೇ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಜೋಲ್ ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಸಯ್ಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದರ್ಭ ಟೀಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಭರ್ಜರಿ ಸೆಂಚುರಿ ನೆರವಿನಿಂದ ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಇನ್ನು 13 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ.
ಟಿ20, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ, ಮತ್ತು ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಕಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್
ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ- 18 ವರ್ಷ, 135 ದಿನಗಳು
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ- 19 ವರ್ಷ, 339 ದಿನಗಳು
ಉನ್ಮುಕ್ತ್ ಚಂದ್- 20 ವರ್ಷಗಳು