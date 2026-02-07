ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಯಾಣ‌ ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು.. ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾರನ್ನ ನೆನಪಿಸಿದ ಆಯುಷ್‌!

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ 19 ಭಾರತ ತಂಡ, ಆರನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಯಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡರ್- 19 ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಅಂಡರ್- 19 ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಅವರ ಮಾತನಾಡಿ, ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪರ್ಪಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವು. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸಾಧಿಸುದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅವರು ಸಿಕ್ಸರ್, ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಹೋದವು. ಇದನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಕಳೆದ ಏಳು ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತೆರೆ ಹಿಂದೆಯು ನಮಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಆಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಎಂದು ಭಾರತದ ಯುವ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
