ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಯಾಣ‌ ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು.. ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾರನ್ನ ನೆನಪಿಸಿದ ಆಯುಷ್‌!

ಆರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತದ ಯುವ ತಂಡ ಅಂಡರ್-‌ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತದ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿವೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 7, 2026, 01:12 PM IST
  • ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ
  • ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
  • ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೇವೆ

ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್‌ 19 ಭಾರತ ತಂಡ, ಆರನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಜಯಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡರ್-‌ 19 ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಭಾರತದ ಅಂಡರ್-‌ 19 ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆಯುಷ್‌ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಅವರ ಮಾತನಾಡಿ, ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪರ್ಪಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವು. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸಾಧಿಸುದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌. ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್‌ ಅವರು ಸಿಕ್ಸರ್‌, ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಹೋದವು. ಇದನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಳಿಯನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ನಾನು ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.. ಕನ್ನಡಿಗನ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾವ ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯ ಏನು?

ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಕಳೆದ ಏಳು ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತೆರೆ ಹಿಂದೆಯು ನಮಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಆಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಎಂದು ಭಾರತದ ಯುವ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆಯುಷ್‌ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 15 ಬೌಂಡರಿ, 15 ಸಿಕ್ಸರ್‌.. ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸೆಂಚುರಿ ಆರ್ಭಟ ಹೇಗಿತ್ತು.. ಕೇವಲ 80 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಎಷ್ಟು ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದ್ರು?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Ayush Mhatre hails Vaibhav SooryavanshiVaibhav Sooryavanshi BattingAyush Mhatre on Vaibhav SuryavanshiAyush Mhatre on Rohit SharmaVaibhav Suryavanshi vs England

