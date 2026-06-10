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T20 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಗೊತ್ತಾ.. ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ಮೇಡನ್‌ ಓವರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಬೌಲರ್‌!

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ 21 ವರ್ಷದ ಆಯುಷ್ ಶುಕ್ಲಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಾಲ್ಘರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೋಯಿಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

Written ByBhimappa
Published: Jun 10, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 05:36 PM IST
T20 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಗೊತ್ತಾ.. ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ಮೇಡನ್‌ ಓವರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಬೌಲರ್‌!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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