Ayush Shukla bowled 4 maiden overs: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಆರಂಭವಾದ ಮೇಲೆ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಬೌಲರ್ಗಳು ಭಾರೀ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಮೇಡನ್ ಮಾಡುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಡನ್ ಮಾಡುವುದು ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಆಗದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 4 ಮೇಡನ್ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದವರು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂವರು ಬೌಲರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ತಂಡದ ವೇಗಿ ಆಯುಷ್ ಶುಕ್ಲಾ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತತ 4 ಮೇಡನ್ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಯುಷ್ ಶುಕ್ಲಾ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತತ 4 ಮೇಡನ್ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಕೌಲಾಲಂಪುರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್ 31ರಂದು ಮಂಗೋಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲಾ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಮೇಡನ್ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದರು. ಆಯುಷ್ ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ್ದರು. ಆಯುಷ್ ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಮೇಡನ್ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಏಷ್ಯನ್ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಆಯುಷ್ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಮೇಡನ್ ಓವರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಆಯುಷ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಕೆನಡಾದ ಸಾದ್ ಬಿನ್ ಜಾಫರ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವೇಗಿ ಲಾಕಿ ಫರ್ಗುಸನ್ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಮೇಡನ್ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾದ್ ಬಿನ್ ಜಾಫರ್ 2021ರಲ್ಲಿ ಪನಾಮ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಫರ್ಗುಸನ್ 2024ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಪುವಾ ನ್ಯೂಗಿನಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಾಲ್ಕು ಮೇಡನ್ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಫರ್ಗುಸನ್ ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು 4-4-0-3 ಅಂಕಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದರು.
ಮಂಗೋಲಿಯಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಸತತ 24 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದರು, ಅಂದರೆ ಅವರು 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಇದರಿಂದ ಮಂಗೋಲಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಡೀ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ 21 ವರ್ಷದ ಆಯುಷ್ ಶುಕ್ಲಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಾಲ್ಘರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೋಯಿಸರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 21ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರಾದರು ಅಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗಿತ್ತು.
ಆಯುಷ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯ ಸಾಧನೆಯೆಂದರೆ 2024ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆಯುಷ್ ಇದುವರೆಗೆ ಆಡಿರುವ 34 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 29 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 2023ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವಾಗ, ಅವರು 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ರನ್ಗಳಿಗೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು.