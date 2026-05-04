ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೆಶಾವರ್ ಝಲ್ಮಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬಾಬರ್ ಆಜಮ್ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್ನಿಂದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದರು.
Pakistan Super League 2026: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ (PSL 2026)ನಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಆಜಮ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೂ, ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೇ ಅತೀಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾದರು.
ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಆಜಮ್ ಒಟ್ಟು 11 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ಶತಕ ಮತ್ತು 3 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ದು, 145.91 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 73.50ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 588 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ ಅವರು ಪಿಎಸ್ಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅತೀಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರನೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2022ರ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಫಖರ್ ಝಮಾನ್ 13 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 588 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೇ ಅತೀಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಬರ್ ಈ ಬಾರಿ ಅಷ್ಟೇ ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದರೂ, ಅದನ್ನ ಮೀರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಅಲ್ಪ ಅಂತರದ ವೈಫಲ್ಯ ಬಾಬರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ ಬಾಬರ್ ಆಜಮ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ 588 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 12,000 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 12,000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ದಾಖಲೆ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಗೇಲ್ 343 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಬಾಬರ್ ಕೇವಲ 338 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಬರ್ ಆಜಂ ಅವರ ನಿರಂತರ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದೆ. ಪಿಎಸ್ಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರಶಂಸನೀಯವಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ ದಾಖಲೆ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಮಸುಕಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಮಾಧಾನಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.