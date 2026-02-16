English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪಾಕ್‌ ಆಟಗಾರನ ಫುಲ್‌ ಸಪೋರ್ಟ್‌! ಆಡಿದ್ದು ತವರಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದು ಭಾರತದ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ..

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪಾಕ್‌ ಆಟಗಾರನ ಫುಲ್‌ ಸಪೋರ್ಟ್‌! ಆಡಿದ್ದು ತವರಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದು ಭಾರತದ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ..

ಭಾರತ ವಿರುದ್ದ ಸೋಲಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಪಾಕ್‌ ಆಟಗಾರನ ವಿರುದ್ದ ಟ್ರೋಲ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏನದು? ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 16, 2026, 01:56 PM IST
  • ಬಾಬರ್‌ ಅಜಮ್‌ ಮೇಲೆ ಟ್ರೋಲ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ.
  • ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ್ರಾ ಪಾಕ್‌ ಆಟಗಾರ.
  • ತವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದರೇ ಬಾಬರ್‌?

Trending Photos

ದೇಶದ ಖಜಾನೆಯಿಂದ 1.28 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಖಾಲಿ.. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಇನ್ನು ಕನಸು ಮಾತ್ರ
camera icon5
RBI
ದೇಶದ ಖಜಾನೆಯಿಂದ 1.28 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಖಾಲಿ.. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಇನ್ನು ಕನಸು ಮಾತ್ರ
120 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ..
camera icon11
Trigrahi Yoga 2026
120 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ..
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಉಸ್ಮಾನ್‌ ತಾರಿಕ್‌ Out of Syllabus.. ಟ್ರಿಕ್‌ ಸ್ಪಿನ್‌ಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಚಚ್ಚುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ; ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌!
camera icon6
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಉಸ್ಮಾನ್‌ ತಾರಿಕ್‌ Out of Syllabus.. ಟ್ರಿಕ್‌ ಸ್ಪಿನ್‌ಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಚಚ್ಚುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ; ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌!
300 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು 12 ಶುಭ ಯೋಗ: 4 ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟ..
camera icon11
maha shivratri 2026
300 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು 12 ಶುಭ ಯೋಗ: 4 ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟ..
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪಾಕ್‌ ಆಟಗಾರನ ಫುಲ್‌ ಸಪೋರ್ಟ್‌! ಆಡಿದ್ದು ತವರಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದು ಭಾರತದ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ..

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ವೇಗಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು . ಆದರೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ರನ್ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

176 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೆಣಗಾಡಿದರು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಡಿದರು. ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾದ ಅವರು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್‌ಗೆ ಔಟಾದರು.

ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೋಲ್‌ಗಳು 'ಧುರಂಧರ್' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಾಬರ್ ಅವರ ಆಟವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅವರನ್ನು ಮೀಮ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಟೀಕಿಸಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಬಾಬರ್‌ ಭಾರತದ ಪರ ಆಟವಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IND vs PAK: ದುರಹಂಕಾರಿ ಪಾಕ್‌ ಮಂಡಿಯೂರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಆಟಗಾರರು! ಗೆಲುವಿನ ಸಿಂಹಪಾಲು ಇವರದ್ದೇ..

ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ವೈಫಲ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 16, 2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ 2026 ರ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 66 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 15 ರನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 46 ರನ್‌ಗಳು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟು ರನ್‌ಗಳು: 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 115.78 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 66 ರನ್‌ಗಳು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ, ಬಾಬರ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ T20I ರನ್‌ಗಳನ್ನು 4,500 ತಲುಪಿದರು, ಈ ಸ್ವರೂಪದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರಾದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IND vs PAK: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೋಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಫೆಬ್ರವರಿ 18 ರ ಬುಧವಾರ ಕೊಲಂಬೊದ ಸಿಂಹಳೀಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ಗುಂಪು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮೀಬಿಯಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

 

 

 

 

 

 

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

T20 World Cup 2026Babar Azam fails in chaseBabar Azam trolled on social mediaIndia vs Pakistan T20 WC memesBabar Azam Axar Patel dismissal

Trending News