ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪಾಕ್‌ ಆಟಗಾರನ ಫುಲ್‌ ಸಪೋರ್ಟ್‌! ಆಡಿದ್ದು ತವರಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದು ಭಾರತದ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ..

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ವೇಗಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು . ಆದರೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ರನ್ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.
176 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೆಣಗಾಡಿದರು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಡಿದರು. ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾದ ಅವರು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಔಟಾದರು.
Big set back for India!! Babar Azam should have stayed in the crease and played a Test knock! #INDvsPAK #T20WorldCup2026 pic.twitter.com/RrUUivtw0E
— Arya (@Arya2898AD) February 15, 2026
ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೋಲ್ಗಳು 'ಧುರಂಧರ್' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಾಬರ್ ಅವರ ಆಟವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅವರನ್ನು ಮೀಮ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಟೀಕಿಸಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಬಾಬರ್ ಭಾರತದ ಪರ ಆಟವಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ವೈಫಲ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
Babar azam to PCB #INDvsPAK pic.twitter.com/4snCNyhXA8
— Anurag Chaturvedi (@anuragchturvedi) February 15, 2026
ಫೆಬ್ರವರಿ 16, 2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ 2026 ರ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 66 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ಗಳು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 15 ರನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 46 ರನ್ಗಳು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Babar Azam real dhurandhar for India #INDvsPAK pic.twitter.com/IUnrDXVzfc
— AP (@AksP009) February 15, 2026
ಒಟ್ಟು ರನ್ಗಳು: 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 115.78 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 66 ರನ್ಗಳು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ, ಬಾಬರ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ T20I ರನ್ಗಳನ್ನು 4,500 ತಲುಪಿದರು, ಈ ಸ್ವರೂಪದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರಾದರು.
ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಫೆಬ್ರವರಿ 18 ರ ಬುಧವಾರ ಕೊಲಂಬೊದ ಸಿಂಹಳೀಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ಗುಂಪು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮೀಬಿಯಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
Babar launda Azam going to pavilion. #IndvsPak 😂 pic.twitter.com/lafsmpNPNK
— S.H.A.S.H.I (@Shashi051298) February 15, 2026